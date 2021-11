Volleyball

vor 48 Min.

Dritte Niederlage in Folge für den SVS Türkheim

Plus Die SVS-Herren verlieren das dritte Spiel in Folge. Gegen den VC Amberg zeigt sich, dass die jungen Spieler noch Zeit benötigen, um in der Regionalliga zu bestehen.

Die Volleyball-Herren des SVS Türkheim wurden aus der Erfolgsspur geworfen. Mit der dritten Niederlage in Folge holte sie der VC DJK Amberg hart auf den Boden der Regionalliga-Realität zurück. Bei der 0:3-Niederlage gegen den neuen Tabellenführer gewann Türkheim nicht einmal einen Satz, die Satzergebnisse von 18:25, 15:25 und 14:25 sprechen Bände.

