Türkheim jubelt - und keiner kriegt es mit

Plus Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie feiert der SVS Türkheim einen 3:1-Heimsieg gegen Regenstauf. Einziger Wermutstropfen: Kein Fan kann die Partie verfolgen.

Es geht doch noch: Nach dem jüngsten Negativlauf feierten die Volleyballer des SVS Türkheim wieder einen Sieg in der Regionalliga. Zu Gast war die Mannschaft aus Regenstauf, die von den Türkheimern vor leeren Rängen mit 3:1 bezwungen wurde.