Türkheimer Volleyballer nach Sieg an der Tabellenspitze

Plus Die Volleyballer des SVS Türkheim gewinnen in der Regionalliga mit einer souveränen Leistung gegen den TV Bad Windsheim. Auch die Frauenmannschaft überzeugt.

Es läuft für die Türkheimer Volleyballer: Sowohl die Herren als auch die Damenmannschaft stehen nach Siegen am Wochenende in ihren Ligen auf Platz eins der Tabelle.