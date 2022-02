Von der Piste aufs Treppchen

Ski alpin Die RG Burig blickt auf erfolgreiche Renntage zurück.

Mindelheim Der Nachtslalom von Schladming ist legendär im Ski-Weltcup. Kein Wunder, dass auch die Nachwuchsfahrer gerne unter Flutlicht auf die Piste gehen würden. Sechs Skirennläufer und -läuferinnen der RG Burig Mindelheim durften dieses spezielle Gefühl nun in Nesselwang genießen.

Beim Deckel-Maho-Cup gingen über 100 Starter beim Nachtslalom auf die Piste. Der besondere Reiz verhalf dabei zu besonderen Leistungen bei den Mindelheimern.

In der Altersklasse U10 erreichte Pia Lotta Holzheu einen guten sechsten Rang. Das Mädchen Trio der Altersklasse U12 mit Zoe Fischer (2.), Holly Holzheu (3.) und Mira Dames (4.) klassierten sich wie schon so oft in dieser Saison ganz knapp hintereinander und musste sich nur der ein Jahr älteren Lucie Uhl vom SK Nesselwang geschlagen geben. Moses Fischer (U14) und Constanze Hoffmann (U16) konnten sich sogar über den jeweiligen Tagessieg freuen.

Reischmann-Cup Auch in der höchsten Rennserie des Allgäuer Skiverbandes, dem Reischmann-Cup, sammelte die RG Burig wieder gute Platzierungen. Beim fünften Rennen in Oberstaufen holte sich in der U12 Zoe Fischer (U11) mit fast einer Sekunde Vorsprung den Sieg in ihrer Altersklasse. Holly Holzheu wurde Dritte, Mira Dames machte die gute Mannschaftsleistung mit einem sechsten Platz perfekt. In der Zwischenwertung aller Vereine liegt das kleine Team der RG Burig auf dem vierten Platz.

Ziener-Cup Beim dritten Rennen um den Ziener-Cup am Unterjoch, ausgetragen vom SC Marktoberdorf, platzierten sich die Rennläufer der RG Burig hervorragend. Wieder waren über 100 Starter beim Vielseitigkeitsslalom der Region Allgäu Nord am Start. Hervorragende Pistenbedingungen und tolles Winterwetter sorgten für ein perfektes Rennen. Mit zwei Tagessiegen, einem zweiten und drei dritten Plätzen sowie weiteren guten Platzierungen, waren die Trainer durchaus zufrieden. Ihre Klasse gewinnen konnten Moses Fischer (U14) und Constanze Hoffmann (U16). Philipp Möntmann (U12) wurde Zweiter, den dritten Rang erreichten Pia Lotta Holzheu (U10), Tizian Petrich (U16) und Marvin Radl (U18).

In der U14 der Mädchen wurde Sanni Müller Vierte, Julia Möntmann Sechste und Lena Hallwachs Zwölfte. Bei den Jungen U10 wurde Lars Lehmann Zehnter. (axe)