Vorgezogene Winterpause bei Amateur-Kickern: „So lange Pausen sind Gift“

Plus Vorzeitige Winterpause in den Fußball-Amateurligen. So gehen Unterallgäuer Vereine damit um.

Von David Specht

Vorgezogene Winterpause für die Fußballer aus der Region: Der bayerische Fußballverband hat am Montagabend beschlossen, nach dem Lockdown im Dezember keine weiteren Spiele auszutragen. Wir haben bei drei Amateur-Vereinen aus dem Unterallgäu nachgefragt, wie sie mit der langen Unterbrechung umgehen.

SV Egg: Landesliga-Trainer Christian Möller sagt: „Für uns ist die erneute Pause sehr schade, weil wir nach dem Wiederbeginn gut drauf waren.“ Nun stehen fast vier spielfreie Monate an. „So lange Pausen sind Gift für junge Spieler“, sagt Möller. Gerade im taktischen Bereich würden die jungen Spieler vieles wieder vergessen. Ein Routinier mit etwa 300 Landesliga-Spielen gehe damit ganz anders um.

TSV Ottobeuren: Andreas Böhning, Fußball-Abteilungsleiter, sagt: „So eine Pandemie ist nicht planbar. Wir wurden die ganze Saison schon auf die Probe gestellt und die Mannschaft hat das gut akzeptiert.“ Allerdings stellen die Einschränkungen laut Böhning gerade den Amateurfußball vor große Probleme. Schiedsrichter etwa wollen trotzdem Geld, wenn sie pfeifen. „Ohne Zuschauer haben wir aber keine Einnahmen.“ Im Sommer habe er noch dafür gestimmt, die Saison fortzusetzen. „Wenn ich jetzt sehe, was für ein Rattenschwanz dran hängt, hätte ich mich wohl anders entschieden“, sagt Böhning.

TV Erkheim: Der Bezirksligist geht relativ unbesorgt auf dem zweiten Tabellenplatz in die vorgezogene Winterpause. Maximilian Seitz, Fußball-Abteilungsleiter beim TV, sagt, die Mannschaft habe nach der ersten Corona-Pause eine sehr gute Phase gehabt. Wegen der Unsicherheit darüber, wie es weitergeht, habe dann das Feuer nachgelassen. Dass die Saison nun früher als geplant unterbrochen wird, sei für den TV Erkheim kein großes Problem, sagt Seitz.

