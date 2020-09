vor 35 Min.

Warmisried freut sich auf schöne Spiele

Plus Der Aufsteiger steht vor der Premiere in der Verbandsliga – und hat ein junges As im Ärmel.

Von David Kienle

Der Ball tanzt wieder auf den Platten, die Tischtennissaison ist eröffnet. Für die beiden ranghöchsten Vereine der Region, den TTSC Warmisried und den TTF Bad Wörishofen, geht es in der Verbands- und Landesliga um Punkte.

Allerdings unter anderen Vorzeichen, als in den vergangenen Spielzeiten. Denn der Bayerische Tischtennisverband (BTTV) hat entschieden, die Doppelspiele auszusetzen (Lesen Sie hier: Tischtennissaison ohne Doppel-Spiele).

„Die Vorgabe ist o.k.“, sagt Florian Mayer vom TTSC Warmisried. Und das, obwohl das Doppel doch einer der großen Stärken der Warmisrieder ist. Hier sorgten vor allem Mayer und sein Teamkollege Thomas Brenner in der Vergangenheit regelmäßig für Punkte.

Ziel des TTSC Warmisried ist der Klassenerhalt

Als Ziel geben die Warmisrieder den Klassenerhalt aus. Und sie hoffen dabei, in Warmisried schöne Spiele erleben zu dürfen. Einen ersten Eindruck vom Niveau der neuen Liga werden die Warmisrieder am Samstag gewinnen können. Dann geht es für den Aufsteiger zur TSG Thannhausen. Freude könnte der Neuzugang von der SVG Baisweil/Lauchdorf, Nico Holzheu, bereiten.

Der 18-Jährige, der auf der Position eins agieren wird, darf dabei vor Zuschauern spielen. Denn der BTTV beschloss am Mittwochabend, dass ab dem Wochenende bis zu 100 Zuschauer pro Begegnung zugelassen sind. „Diese Lockerung gilt es nun sinnvoll im jeweiligen Spiellokal umzusetzen“, sagt Mayer. Der TTSC werde deshalb das bestehende Hygienekonzept des Gemeindehauses ergänzen.

In Bad Wörishofen zählt der Zusammenhalt

Bei den TTF Bad Wörishofen geht es erst einmal darum, „in der Coronazeit einen Zusammenhalt zu beweisen und das Vereinsleben aufrechtzuerhalten“, erklärt Spieler Horst Müller. Sportlich wolle man nicht absteigen. „Der Spaß soll aber im Vordergrund stehen“, so Müller. Auch wenn dieser etwas gedämpft ist, weil den Wörishofern nach dem Sport das Duschen untersagt ist. Laut Müller fehlt dazu die Erlaubnis der Stadt. Dies ist für den Verein ärgerlich, da sonst das Duschen überall wieder erlaubt ist.

Im Gegensatz zu den Warmisriedern haben die Wörishofer ihr erstes Spiel bereits hinter sich. Trotz der 5:7-Niederlage gegen Rain sei man aber sehr zufrieden, erklärt Horst Müller, da man sich gegen diesen Gegner im Voraus kaum etwas ausgerechnet hatte. Deshalb könne man nun mit einem positiven Gefühl ins nächste Spiel gehen. Das steht nun am Samstag (15 Uhr) an: In der Schulturnhalle 1 empfangen die Bad Wörishofer den SV Memmingerberg.

