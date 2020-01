vor 11 Min.

Wem gelingt der Start ins neue Jahr?

Nach einem missratenen Jahresende will der EV Bad Wörishofen (rote Trikots) 2020 erfolgreich beginnen. Gegner ist wie in der Abstiegsrunde der vergangenen Saison der SC Forst.

Den Mannschaften aus der Region stehen die ersten Herausforderungen 2020 bevor. Während Memmingen eine Rekordkulisse erwartet, steht Bad Wörishofen unter Zugzwang

Von Max Kramer

Unterallgäu Nach dem Jahreswechsel bleibt den Mannschaften aus der Region kaum Zeit zum Ausruhen. Viele stehen vor entscheidenden Aufgaben.

Nach dem späten 4:2-Sieg am Montagabend gegen Bad Nauheim steht für den ESV Kaufbeuren zum Jahresbeginn ein Doppelspieltag gegen die Eispiraten Crimmitschau auf dem Programm. Am Freitagabend gastieren die Eispiraten dabei zuerst in Kaufbeuren. Spielbeginn in der erdgas schwaben arena ist um 19.30 Uhr. Am Sonntag um 17 Uhr kommt es dann schon zum Rückspiel bei den Westsachsen. Dabei wird der ESV Kaufbeurern von über 700 Joker Fans begleitet, die extra mit einem Sonderzug nach Crimmitschau reisen, um ihre Mannschaft vor Ort unterstützen zu können.

Gute Neuigkeiten gibt es derweil auch aus dem Verletztenlazarett des ESV Kaufbeuren. Daniel Oppolzer trainiert nach überstandener Unterkörperverletzung wieder mit der Mannschaft und stellt somit auch wieder eine Option für Trainer Andreas Brockmann dar. Ob ein Einsatz am kommenden Wochenende dann aber auch schon in Frage kommt, wird vermutlich erst kurzfristig entschieden werden. Somit muss der ESVK nach aktuellem Stand verletzungsbedingt nur noch auf Verteidiger Philipp de Paly verzichten. (mz)

Heimspiele der Memminger Indians sind derzeit wahre Eishockey-Feste. Bereits am vergangenen Samstag konnte der ECDC rund 2900 Zuschauer am Memminger Hühnerberg begrüßen. Im Derby gegen den EV Füssen werden am Freitagabend (20 Uhr) nun 3000 Zuschauer erwartet.

Die Gäste aus dem Ostallgäu kommen als eine der Überraschungen des bisherigen Saisonverlaufs in die Maustadt. Als Aufsteiger gestartet, befinden sich die Füssener mittlerweile klar auf Playoff-Kurs. Mit Siegen gegen starke Teams ließ das Team mehrmals aufhorchen. Der Star beim EVF ist das Team. Trainer Andreas Becherer kann auf eine kompakte und kampfstarke Mannschaft zurückgreifen, Topscorer bei den Schwarz-Gelben ist Kontingentspieler Samuel Payeur. Der gefährlichste Defensivspieler ist Routinier Lubos Velebny, weitere Leistungsträger sind Kapitän Eric Nadeau und Dejan Vogl und Tobias Meier.

Bei den Indians, die am Montagabend beim SC Riessersee in der Verlängerung mit 4:3 gewonnen haben, gibt am Freitag Neuzugang Steven Deeg sein Debüt für den ECDC. Der Angreifer ist unter der Woche vom Oberligisten Duisburg nach Memmingen gewechselt und soll im Sturm für Entlastung sorgen. Ansonsten dürfte Trainer Sergej Waßmiller auf die nahezu identische Aufstellung wie zuletzt bauen können. auch die Förderlizenzspieler aus Augsburg sind wieder einsatzbereit. Im bisherigen Saisonverlauf gab es in drei Begegnungen zwei Siege für die Rot-Weißen, ein dritter soll folgen. (mz)

Der Jahresabschluss für den EV Bad Wörishofen verlief symptomatisch für die vergangenen Wochen: Streckenweise spielte das Team von Trainer Boris Zahumensky beim Konkurrenten EV Pfronten ansehnliches Eishockey, dann wieder verschliefen die Bad Wörishofer ganze Spielphasen – und letztlich stand eine Niederlage, diesmal ein 3:6 (2:0, 0:3, 4:0).

Am Freitagabend (19.30 Uhr) will und muss der EV Bad Wörishofen nur sein erfolgreiches Gesicht zeigen, sonst wird die Luft im Abstiegskampf langsam dünn. Die Chancen dafür stehen aber gut: Mit dem SC Forst empfängt die Kneippstädter der Tabellenletzte. Viel deutet daraufhin, dass das Spiel torreich verläuft, treffen doch die beiden Schießbuden der Liga aufeinander: Während der EV Bad Wörishofen in 18 Spielen 115 Gegentore hinnehmen musste, steht der SC Forst momentan bei 120 Gegentreffern.

Am Sonntag (17 Uhr) gastiert der Tabellen-Fünfte SC Reichersbeuern in Bad Wörishofen. (kmax)

Das neue Eishockey-Jahr startet für den ESV Türkheim am kommenden Sonntag. Ab 16.30 Uhr ist die SG EC Oberstdorf/ERC Sonthofen beim Tabellenführer der Bezirksliga 4 zu Gast. Das erste Aufeinandertreffen der laufenden Spielzeit entschied die Mannschaft von Trainer Michael Fischer Ende November souverän mit 5:1 für sich. Sie gilt deshalb gegen den aktuellen Tabellen-Vierten als Favorit. (mz)

