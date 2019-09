19.09.2019

Wenn in Oberneufnach Wildschweine fliegen

Der noch junge Klub der Oberneufnacher Bogenschützen richtet ein besonderes Turnier aus. Dabei sind Zielgenauigkeit und Schnelligkeit gefragt.

Von Sabine Adelwarth

Wolfgang Weinke lässt einen Jubelschrei erklingen, als er die rasende Wildsau mit seinem Pfeil durchbohrt hatte. Jeder Tierfreund, der jetzt vor Schreck zusammenzuckt, kann beruhigt sein: Es handelt sich dabei um kein echtes Wildschwein, sondern um Nachbildungen aus hartem Schaumstoff. Diese Station, welche sich die Bogenschützen aus Oberneufnach für das Vereinsturnier ausgedacht haben, hat es wahrlich in sich.

Ausgeklügelte Technik lässt die Sau fliegen

Denn das Wildschwein ist an einem Seil befestigt, setzt sich durch eine ausgeklügelte Technik in Bewegung und legt einen richtigen Sprint quer durch das Gelände hin. Die besondere Schwierigkeit dabei ist, die kleine Zielscheibe zu treffen, um die Wildsau erst in Bewegung zu versetzen. Damit hatte der Schütze nur kurz Zeit, um einen neuen Pfeil in den Bogen zu spannen, um die Sau zu „erlegen“.

Die Neufnachschützen, die vergangenes Jahr zu einem Verein gewachsen sind, organisierten erstmals das große Turnier rund um die Sandgrube. Dazu kamen rund 80 Schützen aus Nah und Fern angereist, um auf „(Punkte)-Jagd“ zu gehen. Beim 3-D-Parcours-Schießen im Wald mit Tieren aus Kunststoff und Gummi bekommen die Schützen 20 Punkte für Treffer in der „Kill-Zone“. Die drei Bestplatzierten in den vier Klassen Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder durften sich über einen besonderen Preis freuen. „Wir haben hier im Verein sehr kreative Köpfe, die die Preise gestalten“, erzählt Schriftführer Bernd Ulbrich. Die Sieger durften sich über ein eigenes Foto freuen, welches ins Holz eingebrannt wurde.

Jagen ohne Blut zu vergießen

Zwei Runden konnten die Bogenschützen bewältigen. Bei der Drei-Pfeile-Runde mussten die Schützen 32 Stationen hinter sich lassen und durften pro Station drei Pfeile verbrauchen. Etwas schwerer war die Jagdrunde, wo mit nur einem Pfeil geschossen werden durfte.

Beim genaueren Betrachten der Schaumstofftiere waren mehrere Körperschüsse, aber auch Treffer direkt ins „Schwarze“, also der sogenannten „Kill-Zone“, zu erkennen. Damit wäre das Schicksal der Tiere auf freier Wildbahn wohl besiegelt, doch glücklicherweise ist es in Oberneufnach nur ein sportliches Hobby mit enormem Spaßfaktor. Etwa fünf Stunden dauerten die beiden Touren mit drei Kilometer Länge. Den Parcours mussten alle Teilnehmer bewältigen. Auch Jugendliche und Kinder, wie der neunjährige Vincent Schmid aus Markt Wald. Die Nachwuchsschützen hatten einen kleinen Vorteil, da sie etwas näher am Ziel stehen durften.

Jede Station war anders aufgebaut und oft konnten zwei Tiere anvisiert werden, die sich im Dickicht versteckten. Manchmal musste man schon fast nach den Zielen suchen. Sogar einen Hirsch im Gras gab es zu entdecken. 60 Meter war der entfernteste Schuss beim Turnier.

Die Oberneufnacher Bogenschützen werden immer mehr

Die Mitgliederzahl in Oberneufnach ist mit 20 noch relativ gering, aber es sei massiv steigend, betonte Ulbrich. „Es gibt schon die ersten Überlegungen, eine Obergrenze für die Mitgliederzahl festzulegen, um die Sicherheit jederzeit gewährleisten zu können.“ Die Geschichte der Neufnachschützen begann vor einigen Jahren. In der Nachbarschaft hatte man aus Gaudi einen provisorischen Bogen gebaut. „Bei wem der Pfeil dann am weitesten flog, bekam eine Kiste Bier“, erzählt Ulbrich. Damit sei, vor allem durch die drei Weinke-Brüder Wolfgang, Manfred und Thomas, die Idee entstanden einen Bogenschützenverein zu gründen.

Die Ettringer Bogenschützengruppe „Keltenjäger“ tat ihr übriges. „Die Ettringer haben uns von Anfang an bei unseren Vorhaben unterstützt und helfen uns immer, wenn wir was brauchen.“ Für das Turnier stellten sie viele ihrer Schaumstofftiere zur Verfügung. Als ebenso erfreulich bezeichnete Ulbrich die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. „Sie hat unseren Verein immer bestens unterstützt“, lobt Ulbrich und auch zu den Jägern im Revier rund um die Sandgrube haben sie ein gutes Verhältnis.

Nun soll ein Lagerraum her

Eine Sache gibt es allerdings noch, was sich die Schützen wünschen – einen festen Trainingsplatz mit Bauwagen als Lagerraum. „Dort könnten wir die vielen Tiere unterstellen. Doch leider brauchen wir dafür eine Baugenehmigung, was wir nicht wussten.“ Um die Sandgrube mit allem drumherum offiziell betreiben zu dürfen, muss das Landratsamt das Vorhaben absegnen. „Wir hoffen auf einen positiven Bescheid. Wir wollen rechtlich alles richtig machen“, betont Ulbrich und erwähnt im selben Atemzug, dass das Landratsamt sehr kooperativ mit der Sachlage umgehe und dem Verein immer beratend zur Seite stehe.

Das Sammelsurium der Oberneufnacher soll demnächst um einem großen Bären ergänzt werden. „Schaumstofftiere sind sehr teuer und können auch mal 2000 Euro kosten“, sagt Ulbrich. Um den Reiz und die Spannung, trotz des geringen Budgets des Vereines zu erhalten, bastelten die Neufnachschützen sogar einen eigenen Büffel. Das „Wildgehege“ in der Sandgrube wächst also weiter.

