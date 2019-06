00:03 Uhr

Wie Magdalena Neuner, nur ohne Skier

29 Nachwuchsschützen aus den Vereinen Ettringen, Derndorf und Markt Wald nahmen am Sommerbiathlon in Nesselwang teil und sammelten dabei zahlreiche Medaillen.

Beim Sommerbiathlon in Nesselwang ist der Gau Türkheim mit 29 Nachwuchsschützen vertreten

29 Nachwuchsschützen des Schützengaues Türkheim machten sich kürzlich auf den Weg nach Nesselwang, wo der mittlerweile traditionelle Sommer-Biathlon-Wettbewerb für Jungschützen ausgetragen wird. Für zwei Derndorfer Schützen sollte sich die Fahrt besonders lohnen.

Trotz des zunächst regnerischen Wetters starteten alle Teilnehmer gut gelaunt und motiviert in den Wettkampf. Probeschüsse, Rundgang der Strecke und die Startnummernvergabe überbrückten die Zeit, bis schließlich die Sonne heraus kam und der Startschuss fiel. Insgesamt waren diesmal 51 Jungschützen beim Sommerbiathlon am Start. Geschossen wird mit einem Luftgewehr in den Positionen liegend oder stehend, wobei dies von der Altersklasse abhängt: Für die Schüler war nach je einmal liegend und stehend der Wettbewerb zu Ende, die Jugend schoss liegend, stehend und noch einmal liegend. Die Junioren waren je zwei Mal bei Liegend- und Stehendanschlag.

Unter den Augen ihrer Begleiter, die Gaujugendleiter Hermann Kögel und Pamela Hintz sowie Jugend-RWK-Leiter Werner Müller, bewiesen vor allem zwei Derndorfer Zielgenauigkeit und Ausdauer: Frederik Fischer gewann den Jugend-Wettbewerb, Daniel Greiner gewann bei den Junioren. (axe)

