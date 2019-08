Wie Unterallgäuer Teams gegen den Fehlstart kämpfen

Plus Mit aller Macht wollen die Teams aus dem Landkreis einen Fehlstart vermeiden. Wer am Wochenende Wiedergutmachung betreiben muss - und wo die Form schon stimmt.

Den Trend stoppen oder weiterführen – darum geht es bei den meisten Mannschaften nach dem Saisonstart. Auf die Teams aus dem Landkreis warten dabei einige interessante Aufgaben.

Kreisliga

Fahrt aufgenommen haben die heimischen Kreisligisten am vergangenen Wochenende. Während der TSV Mindelheim und der TSV Kammlach Siege feierten, fuhr der SV Oberegg nach dem Aufstieg zumindest nun den ersten Punkt in der Kreisliga ein. Nun treten die Mindelheimer beim SV Mauerstetten an. Sollte das Team von Coach Benedikt Deigendesch den positiven Trend fortsetzen können, ist auch im Auswärtsspiel ein Erfolg nicht unrealistisch. Die Gastgeber selbst haben bislang zwei Punkte auf ihrer Habenseite. Allerdings behielten bei den letzten beiden Aufeinandertreffen jeweils die Ostallgäuer die Oberhand. Dies liegt aber nun schon zwei Jahre zurück.

Der TSV Kammlach empfängt zum Heimspiel den FSV Lamerdingen. Vom Papier her scheint dies die leichteste Aufgabe der hiesigen Kreisligisten zu sein, zumal auch der Kammlacher Torjäger Reinhold Haar schon in Form ist. Mit vier Treffern hat er wieder die Spitze der Torjäger-Liste in der Kreisliga Allgäu Mitte übernommen. So wird Kammlachs Trainer Manuel Neß vermutlich einen Dreier einplanen.

Eine schwierige, aber nicht unlösbare Aufgabe wartet auf den SV Oberegg im Heimspiel gegen den TSV Oberbeuren. In der Tabelle trennen beide zwar sechs Plätze, aber vielleicht können die Oberegger den positiven Trend nutzen. Sollte den Schützlingen von Trainer Michael Schmalholz zuhause gar der erste Sieg in der neuen Liga gelingen, könnten sie nach Punkten mit dem TSV Oberbeuren gleichziehen.

Der SV Schöneberg will gegen den TSV Boos eine 1:5-Pleite wiedergutmachen

Kreisklasse Allgäu 1

Ein Spieltag ist absolviert und der Erfolg der heimischen Teams in der „Memminger Gruppe“ noch überschaubar. Nur der FC Loppenhausen konnte den ersten Durchgang mit einem Sieg abschließen und wird sich auch im Auswärtsspiel beim SV Egg a. d. Günz 2 etwas ausrechnen. Die anderen Vertreter aus dem Unterallgäu mussten allesamt Auftakt-Niederlagen hinnehmen. Besonders hart traf es den SV Schöneberg, der in Dickenreishausen eine 1:5-Niederlage einsteckte. Wiedergutmachung ist also angesagt beim Spiel gegen den TV Boos. Vermutlich hoch hängen dagegen die Trauben für den SV Bedernau beim Tabellenführer SV Dickenreishausen. Mehr Chancen wird sich da Türkiyemspor Mindelheim gegen den SV Memmingerberg ausrechnen.

Kreisklasse Allgäu 2

Auch die Kreisklasse Allgäu 2 hat erst einen Spieltag hinter sich. So gibt die Tabelle auch noch nicht umfassend Auskunft. Sehr torreich zumindest trennten sich der FC Buchloe und der TSV 1863 Kirchheim bei ihrem 4:4-Unterschieden am vergangenen Wochenende. Die überraschende Niederlage (1:4) der SG Amberg/Wiedergeltingen im Heimspiel gegen den SVS Türkheim wird der Leistung der Gastgeber nicht so ganz gerecht, das Team von Trainer Hans Sedlmeir wurde etwas unter Wert geschlagen. So gelten sie beim Auswärtsspiel in Mattsies durchaus wieder als Favorit.

Der SVS Türkheim könnte im Heimspiel gegen Pforzen direkt nachlegen, während die Partie TSV 1863 Kirchheim gegen den SC Eppishausen eher offen ist. Bei der Begegnung zwischen der SpVgg Baisweil-Lauchdorf und dem TSV Mittelneufnach ist beiden Teams etwas zuzutrauen. Der FC Bad Wörishofen will die Scharte der Auftakt-Niederlage nun gegen den TV Waal wieder auswetzen. Das vorgezogene Abendspiel am Freitag zwischen dem TSV Zaisertshofen und SVO Germaringen 2 war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.

Der SV Oberrieden zählt auf Spielertrainer und Torjäger Florian Huber

A-Klasse Allgäu 2

Bestens aufgelegt waren die Stürmer der A-Klasse Allgäu 2, die der Liga eine äußerst torreiche Eröffnung bescherten. Gleich 26 Treffer wurden den Zuschauern geboten. So sicherte sich die neu gegründete SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen mit einem 5:0-Erfolg gegen Türkiyemspor Mindelheim 2 die drei Punkte. Ebenfalls fünf Gegentore kassierte der SVS Türkheim 2 gegen die SG SpVggWiedergeltingen 2/FSV Amberg 2. Dass die Türkheimer nun im zweiten Spiel dann gleich gegen die SG Kirchdorf/Rammingen antreten müssen, ist für sie vermutlich doch eine hohe Hürde.

Nach dem Kantersieg reist die SG Wiedergeltingen 2/Amberg 2 als Favorit zum SC Unterrieden. Der wiederum konnte mit Stojan Dodig ja einen namhaften Rückkehrer begrüßen. Ebenfalls einen bekannten Rückkehrer gab es in Markt Wald. Zu den Neuzugängen aus Ettringen kehrt nun Sahin Kara an seine alte Wirkungsstätte zurück. Da ist ein Heimsieg gegen den SV Frechenrieden fast schon Pflicht. Der TSV Pfaffenhausen und der SV Tussenhausen treffen sich als Tabellennachbarn. Der neue Spielertrainer und Torjäger der Gäste, Oliver Rödl, hat ja bereits im ersten Spiel getroffen und auf ihn bauen die Flossachtaler sicher auch im Auswärtsspiel.

Ebenfalls gleich im ersten Spiel getroffen hat auch Florian Huber, der neue Spielertrainer des SV Oberrieden. Der Ex-Landesligaspieler dürfte auch auswärts bei Türkiyemspor Mindelheim 2 eine Bank sein. Bei der Paarung SV Breitenbrunn - FC 98 Auerbach/Stetten treffen zwei alte Bekannte aufeinander, wobei hier wohl die Tagesform entscheiden wird.

Das Nachholspiel am Freitagabend zwischen dem FC 98 Auerbach/Stetten und dem TSV Markt Wald war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.