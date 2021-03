13:30 Uhr

Wie der Fußballkreis Allgäu mit unterschiedlichen Inzidenzwerten umgeht

Plus Die Kreisliga Mitte führt Mannschaften aus vier verschiedenen Landkreisen beziehungsweise kreisfreien Städten. Wegen der Inzidenzwerte könnte der Restart Probleme bereiten. Der Fußballkreis Allgäu hat nun eine Regel.

Von Axel Schmidt

Je höher die Ligen, desto größer der Einzugsbereich der Mannschaften – diese Regel gilt nicht nur im Fußball, sondern in sämtlichen anderen Mannschaftssportarten. Heißt nichts anderes als: Steigt man auf, werden die Wege zu den Gegnern weiter und führen über Landkreisgrenzen hinweg. Das ist in der Pandemie ein Problem.

Während sich der Profifußball dank eines teuren Hygienekonzepts in seiner eigenen Blase befindet und sich nicht darum scheren muss, ob der Inzidenzwert in Leipzig höher ist, als in München werden die Mannschaften in der Kreisliga Mitte irgendwann sehr genau drauf schauen müssen, wie sich das Infektionsgeschehen vor der Haustür entwickelt. Sollte irgendwann doch wieder der Ball rollen und wieder um Punkte gespielt werden dürfen, dann gelten nämlich die vom Freistaat Bayern erlassenen Regeln (Lesen Sie hier: Wie der TSV Mindelheim die Lockerungen angeht)

Das Problem daran ist nur: Jeder Landkreis, jede kreisfreie Stadt hat ihre eigenen Zahlen. In der Kreisliga Mitte tummeln sich beispielsweise vier unterschiedliche Inzidenz-Regionen: das Unterallgäu, das Ostallgäu sowie die beiden kreisfreien Städte Kaufbeuren und Memmingen. Selbst in der Kreisklasse Allgäu 2 sind drei verschiedene Inzidenzwerte zu vergleichen: Unter- und Ostallgäu sowie Landkreis Augsburg (TSV Mittelneufnach).

Stadt Kaufbeuren gegen Landkreis Unterallgäu: TSV Oberbeuren (dunkle Trikots) gegen den SV Oberegg. Bild: Erwin Hafner

„Ich bin mal gespannt, wie das gehen soll“, sagt Benedikt Deigendesch. Der Trainer des Tabellenführers TSV Mindelheim nennt das Stufenmodell in Bezug auf den Fußball „realitätsfremd“. Vor jedem anstehenden Spieltag müsste man vier Werte miteinander vergleichen und entscheiden, welche Mannschaften aus welchem Gebiet spielen darf – oder eben nicht.

Wiedergeltingen und Buchloe trennen nur vier Kilometer

Kurios wird es dann, wenn etwa der FC Buchloe in der Kreisklasse Allgäu 2 auf die nur vier Kilometer entfernt gelegene SG Amberg/ Wiedergeltingen trifft, oder in der Kreisliga Mitte der FC Viktoria Buxheim auf die DJK Ost-Memmingen trifft, die nur rund sechs Kilometer trennen.

Was also tun, wenn die Werte in einem Ort über der Grenze liegen? Eine klare Antwort gibt Elmar Rimmel. Der Kemptener ist als Spielleiter des Fußballkreises Allgäu für die beiden Kreisligen zuständig und sagt: „Im Kreisspielausschuss haben wir beschlossen, dass im Allgäu erst wieder gespielt werden darf, wenn in allen Kreisen oder Städten die Werte so sind, dass Spiele stattfinden dürfen.“

Das heißt: Selbst wenn in der Kreisliga Mitte alle vier Inzidenzwerte einen Spieltag zulassen würden, gleichzeitig aber in Kempten der Wert zu hoch ist, wird auf keinem Allgäuer Fußballplatz gespielt. Unabhängig von den Ligen soll so eine mögliche Wettbewerbsverzerrung verhindert werden.

Kreis Ostallgäu gegen Stadt Memmingen: FSV Lamerdingen (weiße Trikots) gegen DJK SV Ost-Memmingen. Bild: Michael Lindemann

Ein ganz anderes Problem sieht Rimmel jedoch beim Blick auf den Terminkalender. Aufgrund der Abhängigkeit von den höhren Ligen im Bezirk kann die Allgäuer Fußballsaison nicht so ohne Weiteres verlängert werden. Während die Mannschaften in der Kreisliga Süd nur noch zwischen sechs und vier Spielen absolvieren müssen, stehen für die Mannschaften der Kreisliga Mitte noch zwischen fünf und neun Spieltage an. „Das Problem ist die 16er-Liga in der Kreisliga Mitte“, sagt Rimmel. „Das sind von Haus aus vier Spieltage mehr als bei einer 14er-Liga. Und die müssen wir nun irgendwie noch unterkriegen.“

Kein leichtes Unterfangen, denn: Je länger der Lockdown im Amateurfußball anhält, umso enger wird das Zeitfenster, um die ja immer noch unterbrochene Saison 2019/21 zu Ende spielen zu können. Zumal ja auch noch der Ligapokal ansteht. Den hatte der BFV den Vereinen mit einem zusätzlichen Aufstiegsrecht schmackhaft gemacht.

Im Fußballkreis Allgäu steht der Ligapokal auf der Kippe

Doch muss er deshalb auch durchgeboxt werden? „Stand jetzt gehe ich davon aus, dass der Ligapokal im Allgäu gecancelt wird“, sagt Rimmel. „Es hat keinen Sinn, sich damit einen unwahrscheinlichen Zeitdruck zu machen. Denn der Ligapokal würde dann bedeuten, dass die Mannschaften regelmäßig unter der Woche spielen müssten.“ Und das sei Amateurmannschaften nicht zuzumuten. „Wir können nicht ein halbes Jahr nichts machen und dann die Mannschaften in die Vollen schicken“, sagt Rimmel.

Bedenken, dass einzelne Vereine gegen die Einstellung des Ligapokals intervenieren könnten, hat der Kreisspielleiter nicht. „Klagen kann eigentlich niemand, weil der Ligapokal von Anfang an als Zuckerl angesetzt wurde – immer unter der Voraussetzung, dass die Meisterschaft Vorrang hat. Der Ligapokal kann jederzeit abgebrochen werden“, so Rimmel.

Landkreis Unterallgäu gegen Landkreis Ostallgäu: TSV Kammlach (gelb-schwarze Trikots) gegen den SVO Germaringen. Bild: Andreas Lenuweit

Anders schaut es da schon mit der laufenden Spielzeit aus. Die will der BFV unter allen Umständen zu Ende spielen. Doch auch hier gibt es irgendwann den Moment, an dem der Verband entscheiden muss, ob die Saison noch zu retten ist. Dafür hat der BFV einen eigenen Paragrafen in die Spielordnung aufgenommen: den Paragrafen 93. Der regelt einen notwendigen Saison-Abbruch, etwa wegen staatlicher kommunaler Verfügungslage oder höherer Gewalt.

Je nachdem, wie weit die Saison fortgeschritten ist, wird sie entweder annulliert oder eine Tabelle anhand einer Quotientenregel erstellt. Damit die greift, müssen von mindestens 75 Prozent der Mannschaften der jeweiligen Liga mindestens 50 Prozent der Spiele gewertet worden sein.

Sollte die Saison abgebrochen und gewertet werden, steigt Mindelheim auf

Sollte dieser Fall eintreten, dann wäre etwa der TSV Mindelheim einer der Profiteure. Er würde den ersten Platz behalten und als Meister in die Bezirksliga aufsteigen. Das weiß auch Trainer Deigendesch: „Sollte es so entschieden werden, nehmen wir den Aufstieg am grünen Tisch natürlich mit.“ Man solle ihn aber nicht falsch verstehen: „Ich will die Saison am liebsten regulär zu Ende spielen.“

Die wichtigste Frage sei ohnehin: Wann kann endlich wieder trainiert und gespielt werden? Schließlich hat die Corona-Notbremse erste zaghafte Restart-Versuche auf dem Trainingsplatz gleich wieder zunichtegemacht. Rimmel wagt zwar keine Prognose, wann es wieder losgehen kann, sagt aber: „Ich bin zuversichtlich, dass wir die Saison zu Ende spielen können.“

