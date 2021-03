12.03.2021

Wie der TSV Mindelheim die Lockerungen angeht

Plus Die Lockerungen für den Amateursport werden allgemein begrüßt, bedeuten für die Vereine aber organisatorischen Aufwand

Jetzt hängt es nur noch an den Inzidenzwerten: Viele Sportvereine in der Region haben die Lockerungen für den Amateur- und Breitensport herbeigesehnt und öffnen nun nach und nach ihre Tore wieder. Auch beim TSV Mindelheim.

„Wir haben in der jüngsten Ausschusssitzung beschlossen, dass wir allen Abteilungen anbieten, unter den jeweiligen Vorgaben trainieren zu können“, sagt TSV-Vorsitzender Mitko Pertemov. Man habe sich bei der Stadt Mindelheim rückversichert, ob die Sportplätze geöffnet werden können. „Am Mittwoch haben wir grünes Licht dafür bekommen. Jede Abteilung, die will, kann nun wieder draußen trainieren“, so Pertemov.

Auch Hallensportler sollen im Freien trainieren dürfen

Auch Sportler, die sonst meist in der Halle spielen, wie etwa Handballer, könnten dieses Angebot wahrnehmen. „Wir werden eine Lösung finden, damit alle die Möglichkeit haben, etwas zu tun“, sagt Pertemov. Allerdings sei eben alles von den Inzidenzzahlen abhängig – und die sehen für das Unterallgäu aktuell nicht so besonders gut aus.

Es kann also sein, dass die Vorfreude auf gemeinsames Sporteln nur von kurzer Dauer ist. Sollte nämlich die 100er-Marke wieder gerissen werden, dann wird die sogenannte Notbremse gezogen.

Beim TSV Mindelheim liegt es nun in der Verantwortung der Übungsleiter, sich bei den Werten auf dem Laufenden zu halten – und ein geplantes Training gegebenenfalls wieder abzusagen.

Keine behördliche Allgemeinverfügung nötig

Das Landratsamt Unterallgäu verweist auf MZ-Nachfrage darauf, dass es keine zusätzliche Anordnung seitens des Gesundheitsamtes bedarf. Vereine könnten – gemäß des vom Freistaat Bayern erlassenen Fahrplans (siehe unten) – ihre Sportplätze wieder öffnen und Übungseinheiten anbieten.

Auch beim FC Memmingen wird wieder trainiert. „Dass die Freude riesengroß ist nach mehr als vier Monaten wieder trainieren zu dürfen, war allen deutlich anzusehen“, sagt der FCM-Nachwuchsleiter Thomas Neudecker. Er hat wieder ein entsprechendes Hygiene-Konzept erstellt.

Was nicht ganz so einfach war, denn es gab zwar die Trainingsfreigabe für die Kinder ab 8. März, konkrete Vorgaben, was und wie möglich ist, tröpfelte erst nach und nach herein: Nun wird kontaktlos, gruppenweise trainiert, penibel auf den Mindestabstand geachtet und vom Stadioneingang bis zum Platz die Maske getragen. Geduscht werden muss zuhause, sämtliche Trainingsutensilien müssen hinterher desinfiziert werden. Außerdem müssen die Eltern der Nachwuchskicker die aktuellen Bestimmungen unterschreiben und Teilnehmerlisten zur möglichen Kontaktnachverfolgung ausfüllen.

So sieht der Fahrplan für den Breitensport in Bayern aus:

Inzidenz unter 50

Ab 8. März kontaktfreier Sport im Außenbereich in kleinen Gruppen bis maximal zehn Personen.

Ab frühestens 22. März kontaktfreier Sport innen und Kontaktsport außen unter der Voraussetzung, dass die maßgebliche Sieben-Tage-Inzidenz seit mindestens 14 Tagen unter 50 liegt.

Inzidenz 50 bis 100

Ab 8. März Individualsport im Freien in kleinen Gruppen bis maximal fünf Personen aus zwei Haushalten sowie Sport in Gruppen bis maximal 20 Kinder unter 15 Jahren.

Ab frühestens 22. März Kontaktfreier Sport innen und Kontaktsport außen unter den Voraussetzungen, dass die Inzidenz seit mindestens 14 Tagen unter 100 liegt und jeder Teilnehmer einen tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest vorlegt.

Anmerkungen: Die Inzidenzwerte werden für jeden Landkreis festgelegt. Werden die im Stufen-Öffnungsplan genannten Werte wieder überschritten, greift die Notbremse. Dann gelten die Regelungen der nächsthöheren Stufe. Übersteigt die Sieben-Tage-Inzidenz die 100er-Marke, heißt es zurück zu den vor dem 7. März geltenden Lockdown-Regeln. (axe, ass)

