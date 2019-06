25.06.2019

Wie die Kaufbeurer E-Jugend die Fußballiade rockte

Die E-Junioren der SpVgg Kaufbeuren zeigen in Landshut nicht nur ihr Können mit dem Ball, sondern stehen als Band auch auf der Showbühne - vor großer Kulilsse.

Kurz bevor es ernst wurde, kam sie doch noch, die Aufregung. An der Treppe zur Hauptbühne der Fußballiade standen zur „Prime Time“ am Abend zehn und elf Jahre alte Kinder, die nicht nur stark am Ball sondern auch gut bei Stimme sind. Das hatte ihnen einen Auftritt beschert, an den sich die jungen Unterallgäuer und ihre Mannschaftskameraden der E-Junioren der SpVgg Kaufbeuren noch lange erinnern werden. Sie durften beim größten Amateurfußballfest Deutschlands ihren SVK-Song live in der Landshuter Altstadt spielen. Und gleich sollte es losgehen, an diesem schwülwarmen Sommerabend, vor so vielen Leuten.

Die prächtige Altstadt, dieses Kleinod der Baukunst, war zu diesem Zeitpunkt schon gut mit Menschen gefüllt, die den Auftritt der Hauptband des Abends nicht verpassen wollten. Doch zuerst waren die jungen Fußballer an der Reihe. Großes Publikum war also garantiert, als Gitarrist und Song-Komponist Daniel Heinrich, Kapitän Niclas Böhm und die anderen amtierenden schwäbischen Hallenmeister die Bühne erklommen. Dort standen sie Sky-Moderator Marcel Meinert Rede und Antwort und sahen gemeinsam mit ihm das SVK-Musikvideo auf der großen Videowand. Es war nicht das Video, mit dem sie den Wettbewerb des Bayerischen Fußballverbandes um den besten Kabinensong gewannen.

Die Kaufbeurer E-Jugend reißt das Publikum der Fußballiade in Landshut mit

Denn zwischenzeitlich war Musikproduzent Fabian Schäfer via Youtube auf die Kinder aufmerksam geworden und hatte sie eingeladen. Herausgekommen ist eine professionelle Studioaufnahme und ein Musikvideo in Profi-Qualität. Allein die Dreharbeiten haben zwölf Stunden gedauert. „Ich kann irgendwie noch gar nicht glauben, was aus dem Lied alles geworden ist“, sagte der elfjährige Daniel Heinrich, der in Bad Wörishofen lebt, noch wenige Minuten vor dem großen Auftritt.

Als dann das erste Gitarrenriff des SVK-Songs durch Landshuts Altstadt schallt, war die Aufregung aber schnell verflogen. Mit viel Begeisterung und vollem Einsatz rissen die jungen Fußballer die Zuhörer mit, die lautstark eine Zugabe forderten und das Lied der Kaufbeurer am Ende als Massenchor mitsangen. „Da hatte ich schon Gänsehaut“, gesteht Daniel Heinrich, der normalerweise das Kaufbeurer Tor hütet.

Sein Trainer Toni Pisanu schlug damals vor, mit dem Song am Wettbewerb teilzunehmen, mit dem nun bekannten Ausgang. „Das war megacool, mit den Jungs gemeinsam vor so vielen Leuten“, freute sich Daniel hinterher.

Die U11 der SpVgg Kaufbeuren hat ihren Live-Auftritt bei der Fussballiade in Landshut sichtlich genossen! Dort durften die Jungs ihren Siegersong vom Kabinensong-Wettbewerb präsentieren. Geschrieben und komponiert wurde der Song von Daniel Heinrich aus Bad Wörishofen. Video: m.he

Gefreut hat die jungen Fußballer auch, dass ihr Lied tags darauf zum Soundtrack des offiziellen Fußballiade-Videos wurde. „Das war ein unvergessliches Erlebnis für die Kids“, sagt ihr Trainer Toni Pisanu. „Der Auftritt war eine sehr gute Werbung für unseren Nachwuchs.“ Er selbst durfte als Jugendleiter der SVK an anderer Stelle, in der Coaching Zone mit Hermann Hummels, dem Vater von Bundesligaprofi Mats Hummels, überraschend die Jugendarbeit der Kaufbeurer ausführlich vorstellen. Blickpunkt-Sport-Moderator Tom Meiler holte Pisanu ans Mikro, als er das große Banner der Kaufbeurer Jungs entdeckte.

Auch auf dem Fußballplatz glänzt die E-Jugend der SpVgg Kaufbeuren

Dass sein Team auch noch auf dem angestammten Terrain, dem Fußballplatz, glänzen konnte, freut den Trainer ganz besonders. Bei den Club Championships für U11-Teams spielte sich die Mannschaft souverän ins Finale. Die Kaufbeurer Bilanz: Zwei Tage, 15 Spiele, davon eine Niederlage, ein Unentschieden und 13 Siege, dazu mit 52:3 Toren das beste Ergebnis der mehr als 60 Teams, die um den Titel spielten.

Die einzige Niederlage mussten die Kaufbeurer im Endspiel gegen den FC Wacker München (0:2) hinnehmen, nachdem just am Finaltag einige Spieler Magenprobleme bekamen und das Team am Ende nicht komplett antreten konnte. Mit ihrer Spielweise sorgten die Talente durchaus für Aufsehen. Nach dem souveränen 4:0-Sieg im Halbfinale gegen eine der Top-Mannschaften der beiden Tage, den TSV Landshut-Auloh 1, schaute sogar DFB-Interimspräsident Rainer Koch im Kaufbeurer Lager vorbei. Das Erinnerungsfoto nahmen die Kinder mit nach Hause, ebenfalls das Foto, das sie mit dem EM-Pokal von 1996 machen durften.

Bei der Siegerehrung auf der „Medals Plaza“ direkt an der Isar gab es neben den begehrten Medaillen auch Eintrittskarten für den Skyline Park fürs ganze Team. „Die SpVgg Kaufbeuren hat sich mit der U11 und der U13 sehr gut verkauft“, bilanziert Toni Pisanu. Auch die beiden Teams der U13 hatten es zum Finaltag geschafft.

Die Fußballiade in Landshut verzeichnet einen Zuschauer-Rekord

U11-Kapitän Niclas Böhm aus Wiedergeltingen wird die viertägige Fußballiade mit einem offiziell verkündeten Besucherrekord von 50.000 Menschen nicht so schnell vergessen. „Das war ein tolles Erlebnis“, sagt er. „Es war so cool, auf der Bühne zu stehen und am Ende auch noch im Finale; einfach toll!“

Vier Tage lang herrschte in der Landshuter Altstadt „Ausnahmezustand“, wie der Bayerische Fußballverband bilanziert. Nimmt man die zahlreichen Freizeitwettbewerbe mit hinzu, die auch Besucher bestreiten konnten, kommen 130 Wettbewerbe zusammen, ein neuer Rekord. Auf der Festwiese an der Isar wartete auf die Teilnehmer eine Menge Action, von Bubblesoccer in riesigen Kunststoffblasen, bis hin zur eFootball-Arena. Auf der Bühne der Altstadt traten bekannte Künstler wie Tom Gregory auf. „Was für ein Fußballfest in Landshut!“, freute sich am Ende Rainer Koch.

Themen Folgen