08.09.2019

Wie ein 45-Jähriger den SC Unterrieden nach vorne schießt

Plus Der SC Unterrieden feiert in der A-Klasse 2 einen Heimsieg gegen die SG Kirchdorf/Rammingen - dank eines Spielers, der mit 45 noch weiß, wo das Tor steht.

Von Robert Prestele

Ein temporeiches A-Klassen-Spiel auf ansprechendem Niveau erlebten die Zuschauer in Unterrieden. Das lag an beiden Mannschaften gleichermaßen, denn beide Teams bevorzugten Offensivfußball. Nach drei Minuten bereits eine gute Möglichkeit für die Gastgeber, die aber noch vergeben wurde. Wieder drei Minuten danach jubelten jedoch die heimischen Fans. Es gab Freistoß an der Strafraumgrenze für die Hausherren. Der Meister trat selbst an und der Schlenzer von Stojan Dodig landete unhaltbar für den Gäste-Torhüter Thomas Seitz im Kreuzeck. „Ich bin einfach mit Leib und Seele Fußballer und es macht mir unheimlich viel Spaß, noch auf dem Level zu spielen“, sagte Dodig nach dem Spiel.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Während Unterrieden weiter präzises Passspiel abspulte, waren wie Angriffsbemühungen der Gäste in der Anfangsphase noch zu ungenau. Dennoch aber nach 20 Minuten eine Top-Chance für die Spielgemeinschaft, die SCU-Torhüter Alexander Beck durch schnelles Herauslaufen gerade noch abwehrte. Kurz danach war aber auch er machtlos. Die Abwehr der Hausherren agierte zu zögerlich, was Gäste-Stürmer Oliver Jungnickel nutzte und per Flachschuss ausglich. Unterriedens Oldie reagiert blitzschnell Zögerlich war auch das Stichwort zur erneuten Führung der Hausherren. Nach einem Weitschuss wehrte Gäste-Keeper Thomas Seitz den regennassen Ball seitlich ab. Blitzschnell reagierte wiederum Routinier Dodig und schob gekonnt und abgeklärt den Abpraller zum 2:1 ins Netz. Bevor es dann in die Kabinen ging, ließ Kirchdorf/Rammingen noch mit einem Lattenknaller aufhorchen. Mit einem herrlichen Treffer nach der Pause legten die Gastgeber dann auch gleich nach. Einen Querpass zwanzig Meter vor dem Tor nahm Tobias Hovanjek volley und jagte das Leder halbhoch ins Gäste-Tor. Entschieden war das Spiel mit dem Vorsprung indes keineswegs. Die SG Kirchdorf/Rammingen gab nie auf. Im Gegenteil: Im zweiten Abschnitt war das Spiel der Gäste druckvoller geworden. So kam der Anschlusstreffer nicht unerwartet, wenngleich durch eine Standardsituation. Mehr als der Anschlusstreffer gelingt den Gästen nicht mehr Eine Viertelstunde vor dem Ende leistete sich die Abwehr der Gäste ein Foul im eigenen Strafraum und der Pfiff des Unparteiischen blieb nicht aus. Torjäger Tim Rauscher verwandelte den Strafstoß kompromisslos zum 2:3-Anschlusstreffer. Der Schlussspurt bescherte den Gästen zwar noch einige Möglichkeiten, der Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen und so sicherten sich die Hausherren die drei Punkte – dank ihres „Alten Herrn“ Stojan Dodig. Der 45-Jährige führt nun gar die Torjägerliste an. Das kommt nicht von ungefähr, wie er nach dem Spiel erklärte: „Ich achte schon sehr auf meine Fitness. Zusätzlich zum üblichen Training absolviere ich noch Sondereinheiten wie Radfahren und andere Aktivitäten.“ Beide Trainer sind zufrieden Unterriedens Trainer Peter Betz meinte nach der Begegnung: „Das war ein sehr intensives Spiel. In der ersten Hälfte war die Mannschaft spielerisch bestens aufgelegt. Das haben wir im zweiten Abschnitt etwas vermissen lassen. Aber die drei Punkte bleiben in Unterrieden.“ Auch Gästetrainer Ralf Kleinsteuber war durchaus zufrieden, wenn er auch mit manchen Schiedsrichterentscheidungen haderte: „Die Leistung meiner Mannschaft war heute sehr ansprechend. Insbesondere in der zweiten Halbzeit waren wir gut dabei. Deshalb wäre ein Unentschieden durchaus gerecht gewesen. Darauf kann man auf jeden Fall aufbauen.“ So haben sie gespielt: SC Unterrieden Beck, Bartenschlager, J. Wohnlich, Wilhelm, Müller, L. Nägele, M. Wohnlich, E. Nägele, Hovanjek, Dodig, Weinmann, Schneider SG Kirchdorf/Rammingen Seitz, Zettler, Glok, Nett, Reitenberger, Wolfegg, Rauscher, Jungnickel, Hienle, Dilba, Drammeh, Schilcher, Mayer, Zitzler Tore 1:0 Stojan Dodig (6.), 1:1 Oliver Jungnickel (23.), 2:1 Stojan Dodig (29.), 3:1 Tobias Hovanjek (51.) 3:2 Tim Rauscher (76., FE) Zuschauer 100 Schiedsrichter Stefan Haas

Themen Folgen