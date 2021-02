vor 4 Min.

Wie sich der FC Memmingen für mögliche Geisterspiele rüstet

Zurzeit ist an einen geregelten Spielbetrieb im Amateurfußball nicht zu denken, schon gar nicht an Spiele mit Zuschauern. Deshalb bereitet sich der Regionalligist FC Memmingen darauf vor, seine Heim-Geisterspiele im Internet live zu übertragen.

Von Andreas Schales

Eigentlich würden die Fußballer des Regionalligisten FC Memmingen längst wieder auf dem Trainingsplatz stehen. Doch nach der Verlängerung des Corona-Lockdowns bis mindestens 14. Februar liegt der Betrieb beim ranghöchsten Allgäuer Klub auf Eis. Ob es ab Mitte Februar weitergeht, steht in den Sternen.

Auch Verbandsspielleiter Josef Janker vom Bayerischen Fußballverband (BFV) äußert sich zurückhaltend, weil es von der Politik keine Signale gibt. Er sagt: „Die Deadline setzt die Pandemie. So schwer uns das allen fällt, aber das ist Fakt.“

Jeder Spieler trainiert für sich

Beim FC Memmingen haben sich Trainingspläne und Testspieltermine jedenfalls vorerst erledigt. Die Spieler im Männerbereich halten sich individuell im Heimtraining fit, per Videokonferenzen hält die Sportliche Leitung den Kontakt. Im Nachwuchsbereich lassen sich Trainer und Betreuer virtuell viel einfallen, um die Kinder und Jugendlichen bei Laune zu halten. „Aber natürlich ersetzt das alles nicht das Mannschaftstraining“, sagt Thomas Neudecker, Sportlicher Leiter im FCM-Nachwuchs.

Realistisch gesehen wird es vor Mitte März keinen Spielbetrieb geben, weil kein Kaltstart möglich und damit ein Vorlauf von einigen Wochen für die Vorbereitung nötig ist. In der Regionalliga hat der FCM noch zehn Punktspiele zu absolvieren. Dazu kommt der Liga-Pokal, dessen bereits eingedampfter Modus – wenn nötig – noch weiter gekürzt werden könnte. Am 8. Mai sollte die Regionalliga-Runde eigentlich enden, weil dann der Meister in die Drittliga-Aufstiegsspiele gehen soll. Eine bislang abgelehnte Verlängerung der Spielzeit in den Sommer hinein wird beim BFV nicht mehr gänzlich ausgeschlossen.

Im schlimmsten Fall drohen wieder Geisterspiele

„Wenn ab März wieder gespielt und die Restsaison sportlich zu Ende gebracht werden kann, kriegen wir es hin“, meint FCM-Präsident Armin Buchmann. Ein kompletter Abbruch träfe die Memminger fatal. Zwar ist noch festgeschrieben, dass es im bayerischen Amateurfußball nur weitergehen soll, wenn die Pflichtspiele auch vor Zuschauern stattfinden können. Nachdem aber bereits im Herbst Beschränkungen akzeptiert wurden, rechnet Buchmann im schlimmsten Fall mittlerweile auch mit „Geisterspielen“.

Auch dafür ist der FCM gerüstet. Die Regionalliga-Heimspiele werden künftig frei empfangbar und kostenlos über das Internetportal Sporttotal.tv übertragen – so wie es schon länger bei einigen höherklassigen Vereinen im Allgäu gehandhabt wird. Der Unterschied: Beim FCM ist geplant, dass die Livestreams von Reportern fachkundig kommentiert werden. Das notwendige Kamerasystem wurde noch vor dem Winter im Stadion an der Bodenseestraße installiert. Mit den Übertragungen sollen auch Sponsoren zufriedengestellt werden.

Bewerbung für die Regionalliga läuft

Obwohl unklar ist, wie die aktuelle Saison weiterläuft, laufen beim Verband bereits die Planungen für die nächste Spielzeit. Insgesamt 55 Klubs haben in diesen Tagen die Bewerbungsunterlagen für die Regionalliga Bayern 2021/22 erhalten. Bis zum 12. März muss der FCM sein Konzept eingereicht haben, ambitionierte Bayernligisten haben bis 9. April Zeit. Anfang Mai gibt es die Zulassungsbescheide.

Die Bearbeitung der Unterlagen ist für den zweiten Vorsitzenden Thomas Reichart zwar ein gewisser Aufwand, aber auch schon Routine. Der technisch-organisatorische Bereich ist für den FCM keine Hürde, sportlich sieht es für den Tabellenvorletzten anders aus. „Wir wollen mit aller Macht den Klassenerhalt“, bleibt der sportliche Leiter Thomas Reinhardt zuversichtlich, weil in den Corona-Zwangspausen vieles dafür getan wurde. Sportlich müssen es aber die Fußballer auf dem Platz richten – wenn sie wieder dürfen…

