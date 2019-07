vor 31 Min.

Wieder zwei Medaillen erschoben

Rita Sontheimer aus Dirlewang ist zweifache Mannschaftseuropameisterin

Von Helmut Bader

Die Dirlewangerin Rita Sontheimer gehört zweifellos zu den besten Freizeitkeglerinnen in Bayern. So stand es eigentlich nie infrage, dass sie sich mit dem bayerischen Team für die Mannschaftseuropameisterschaften, die vom Verband der Bayerischen Freizeitkegler VBFK heuer im Kegelzentrum an der Säbener Straße in München ausgerichtet wurden, qualifizierte.

Auf 18 Kegelbahnen fand die Großveranstaltung mit rund 150 Teilnehmern aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Frankreich und Italien statt. Am Start waren jeweils Landesverbände aus den verschiedenen Ländern wie zum Beispiel für Italien Südtirol oder für Österreich Vorarlberg. Insgesamt waren es neun internationale Teams, die sich um die Titel bei den Herren, den Damen, im Mixed und beim Einzelwettkampf bewarben.

Jeweils sechs Teilnehmer bildeten dabei eine Mannschaft bei den Teamwettbewerben. Geschoben wurden jeweils 50 Schub in die Vollen und 50 Schub auf Abräumen. Dass die Mannschaften aus Bayern sowohl den Mixed-, als auch den Damenwettbewerb gewannen, dazu trug Rita Sontheimer mit ihren ausgezeichneten Ergebnissen bei, sodass sie sich nun verdientermaßen als zweifache Mannschaftseuropameisterin bezeichnen darf. Ihre 475 Holz im Mixed-Wettkampf und die 465 Holz im Damenwettbewerb unterstreichen ihre Spitzenklasse im bayerischen Team.

Auch im Einzelwettbewerb war sie am Start und dazu noch auf einem guten Weg, ganz vorne mitzumischen. Allerdings stoppte sie dann eine Knieverletzung, sodass sie den Wettkampf zwar noch zu Ende führen, aber nicht mehr erfolgreich sein konnte.

Wie Rita Sontheimer mitteilte, war die Europa-Meisterschaft für sie ein tolles Erlebnis, wurde sie doch mit entsprechendem Ambiente durchgeführt. Dazu gehörte das Hissen der Europafahne und der Einmarsch der Teilnehmer mit den Fahnen, wobei Rita Sontheimer selbst daran beteiligt war.

Nun steht für die Wirtin der Kegelbahn am Mindelheimer Bahnhof als nächstes bereits wieder die Vorbereitung auf die Qualifikation für die EM im nächsten Jahr auf dem Programm. Dazu muss sie ihr Können bei den bayerischen und deutschen Meisterschaften der Freizeitkegler erneut unter Beweis stellen. Als zweifache Mannschaftseuropameisterin dürfte sie dabei zu den Favoriten gehören.

