Wörishofer Wölfe gewinnen internationalen Test

Der EV Bad Wörishofen bezwingt den SC Hohenems. Die beste Nachricht ereilt den Klub aber vor dem Spiel.

Von Axel Schmidt

Der EV Bad Wörishofen hat das erste Testspiel auf eigenem Eis in der Vorbereitung auf die neue Landesligasaison gewonnen. Zu Gast war der SC Hohenems aus Österreich. Ein internationaler und entsprechend unbekannter Gegner also für den EVW.

Dem merkte man in den ersten zehn Minuten den Respekt vor den Österreichern an. Erst als diese dann in der 17. Minute auch in Führung gingen, bäumten sich die Wölfe auf. Allerdings blieb es bis zur Drittelpause beim 0:1. Im zweiten Drittel erhöhten zwar zunächst die Gäste auf 2:0 (22.), doch die Wörishofer Wölfe nahmen das Spiel nun immer mehr in die Hand. Lohn der Mühe war der Anschlusstreffer durch Franz Schmidt (25.).

Im zweiten Drittel steigert sich der EV Bad Wörishofen

Nun steigerte sich das Team von Trainer Boris Zahumensky immer mehr und kam durch Johannes Scheitle (30.) nicht nur zum Ausgleich, sondern ging durch den zweiten Treffer von Franz Schmidt (38.) vor der zweiten Drittelpause in Führung. Das Tor zeigte Wirkung, denn nach einem Zweikampf vor dem Hohenemser Tor verlor Gästespieler Thomas Auer die Nerven und lieferte sich einen Boxkampf mit Marco Fichtl. Die Konsequenz: Matchstrafe für Auer.

Im Schlussdrittel besannen sich die Gäste wieder aufs Eishockeyspiel und glichen in Unterzahl gleich zu Beginn aus. Hier verpassten es die Wölfe, eine fünfminütige Überzahl auszunutzen. Dann folgte aber der große Auftritt des slowakischen Neuzugangs Patrik Janac. Er krönte seinen Alleingang von der eigenen Torlinie mit dem erneuten Führungstor (46.).

Matchwinner bleibt in Bad Wörishofen

Zwar war das Spiel der Wölfe nun genauer, doch Hohenems kam mit schnellen Kontern immer wieder gefährlich vor das Wölfe-Tor. Das wurde von Ercan Kumru in dieser Phase stark sauber gehalten, doch in der 54. Minute war auch er machtlos. Das 4:4 bedeutete Penaltyschießen. Und hier sollte mit Lubomir Vaskovic auch der zweite Slowake im Dress der Wölfe zum Matchwinner werden. Er verwandelte den entscheidenden Penalty zum 5:4-Sieg für den EV Bad Wörishofen. Für die Wölfe wird Vaskovic auch in der Landesliga auflaufen. Trotz lukrativer Angebote höherklassiger Teams hat sich der Slowake letztlich für Bad Wörishofen entschieden.

