vor 50 Min.

Wörishofer Wölfe sind selbstbewusst

Der EV Bad Wörishofen um Lubomir Vaskovic (links) und Erik Schönberger (rechts) treffen in der Abstiegsrunde auch wieder auf den ESV Burgau. Um nicht erneut in die Play-downs zu rutschen, müssen die Wörishofer Wölfe von Anfang an punkten.

Wie im vergangenen Jahr spielt der EV Bad Wörishofen in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt in der Landesliga. Was diesmal mehr Mut macht.

Von Axel Schmidt

Stefan Kujan hatte schon vor Saisonbeginn gewarnt und versucht, die Euphorie zu dämpfen, die dank der Verpflichtung zweier slowakischer Spieler sowie guter Testspielergebnisse den EV Bad Wörishofen erfasste. „Ich will heuer möglichst früh den Klassenerhalt sichern“, hatte der Co-Trainer der Wörishofer Wölfe damals gesagt.

Dass es nach der Landesliga-Hauptrunde nicht für die Meisterrunde reichen würde, war schnell klar. Seit deren Ende steht nun fest: Der EV Bad Wörishofen wird, wie in der vergangenen Spielzeit, in die Abstiegsrunde gehen. Was sich zunächst äußerst negativ anhört, ist in Wahrheit noch nicht dramatisch. In der Abstiegsrunde tummeln sich alle Mannschaften ab Platz fünf nach der Hauptrunde, also fast zwei Drittel der Liga. Der EV Bad Wörishofen hat in 20 Spielen 22 Punkte gesammelt und die Hauptrunde als Siebter abgeschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das bereits eine deutliche Steigerung. Damals nämlich hatten die Wölfe nur die Hälfte, nämlich elf Punkte, auf dem Konto.

Wörishofen muss auf zwei Stammspieler verzichten

„Ich bin mir sicher, dass wir mit dem Abstieg diesmal nichts zu tun haben“, sagt Stefan Kujan. Er traut der Mannschaft auf jeden Fall zu, dass sie die Play-downs – quasi das Abstiegsfinale gegen den Rundenletzten der zweiten Abstiegsgruppe – heuer vermeiden kann. „Dazu haben wir einen zu starken Kader“, sagt er. Zwar fehlen den Wölfen immer noch die verletzten Spieler Christoph Seitz und Patrik Janac, doch gerade bei Letzterem hat Kujan die Hoffnung, „dass er in den kommenden zwei Wochen wieder in den Kader zurückkehren wird“.

Das erste Spiel in der Abstiegsrunde führt den EV Bad Wörishofen am Sonntag, 12. Januar, nach Fürstenfeldbruck. Spielbeginn ist um 17.15 Uhr. Gegen den EVF, der die Hauptrunde als Neunter abschloss, konnten die Wölfe bisher beide Punktspiele (6:5, 7:4) gewinnen. „Fürstenfeldbruck ist zwar heimstark, aber in den vergangenen Spielen haben wir uns genügend Mut geholt“, ist Kujan überzeugt. Der letzte Hauptrundensieg gegen den SC Reichersbeuern habe gezeigt, dass das Gerüst der Mannschaft steht. „Wir können unter die ersten drei kommen“, sagt Kujan – und hört sich dabei deutlich optimistischer an, als noch vor der Saison.

Themen folgen