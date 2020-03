Wörishofer Wölfe vor der Pause

Plus Letztes Spiel am Freitag gegen Reichersbeuern. Wie es danach mit Trainer und Spielern weitergeht, wird später entschieden.

Das letzte Spiel der ersten Mannschaft des EV Bad Wörishofen steht am heutigen Freitag (20 Uhr) an. Mit dem Heimspiel gegen den SC Reichersbeuern verabschieden sich die Wölfe aus der Saison. Dann beginnt das Warten.

Denn wie es mit dem Trainer und so manchem Spieler weitergeht, wird sich erst in ein paar Wochen entscheiden. Zuvor nämlich muss erst ein neuer Vorstand gewählt werden. „Die Wahlen finden im April statt“, sagt Thomas Paul. Der Sportliche Leiter des EV Bad Wörishofen hofft, dass sich dann ein Nachfolger für den bisherigen Vorsitzenden Marcus Schmidt findet: „Es waren harte zwei Jahre, zuletzt haben wir beide allein den Verein geführt.“ Bis dahin wird es wohl auch keine Entscheidung geben, ob Frank Kozlovsky nach dem Erreichen des Klassenerhalts auch weiterhin Trainer bleiben wird. „Ich würde gerne weitermachen“, hat Kozlovsky bereits anklingen lassen.

Der Sponsor wäre wohl wieder dabei

Auch die Zukunft der beiden slowakischen Kontingentspieler, Patrik Janac und Lubomir Vaskovic, soll möglichst weiter in Bad Wörishofen sein. Der Geldgeber sei mit im Boot, wie Paul sagt. Allerdings werde man nun erst einmal Vorgespräche führen. Eine endgültige Entscheidung habe der neue Vorstand zu treffen.

Bis dahin schnüren die Wölfe nun noch einmal ihre Eishockeystiefel. Am heutigen Freitag (20 Uhr) gastiert der SC Reichersbeuern in der Eisarena. „Das wird eine andere Hausnummer, als die letzten Spiele“, sagt Frank Kozlovsky. Der EVW-Trainer hofft, dass seine Mannschaft an die Leistung aus dem Spiel beim TSV Farchant anknüpfen kann, die er als die beste Saisonleistung nennt. Denn: „Wenn wir so schwerfällig in Tritt kommen, wie zuletzt, dann wird es schwer.“ Weil einige Spieler ausfallen, wird er wieder einige U20-Spieler in den Kader nehmen. „Wir sind durch. Da will ich diese Chance nutzen.“