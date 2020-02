Wörishofer Wölfe wollen den Auswärtsfluch beenden

Plus Der EV Bad Wörishofen konnte in dieser Saison auf fremdem Eis wenig überzeugen. Das soll sich nun im wichtigen Auswärtsspiel beim SC Reichersbeuern ändern.

Es gibt im Sport immer zwei Möglichkeiten, wenn eine Mannschaft als besonders beliebt ist bei Gastgebern: Entweder bringt sie zahlenmäßig viele Fans mit, die für Umsatz und Stimmung sorgen. Oder sie überlassen die Punkte leicht dem Gastgeber. Der EV Bad Wörishofen gehört – wie schon in der vergangenen Saison – in der Landesliga zu letzterer Spezies.

In der Hauptrunde konnten die Wörishofer Wölfe nur zwei Spiele auf fremdem Eis gewinnen, eines erst nach Verlängerung. Die übrigen acht Spiele wurden allesamt verloren. Negative Höhepunkte waren die beiden zweistelligen Pleiten kurz vor Weihnachten in Bad Aibling (5:14) und Burgau (4:13).

In der Abstiegsrunde ist Wörishofen noch ohne Auswärtssieg

In der Abstiegsrunde läuft es bislang nicht besser. Von den beiden bisher ausgetragenen Auswärtsspielen kehrten die Wörishofer mit leeren Händen zurück. Allerdings spricht EVW-Trainer Frank Kozlovsky vom besten Saisonspiel, das seine Mannschaft beim 3:7 gezeigt hätte. „Wir haben zwar das erste Drittel verschlafen. Doch im zweiten Drittel waren wir besser und im dritten Drittel immer noch auf Augenhöhe.“ Nun geht es am Sonntag (18 Uhr) zum SC Reichersbeuern.

Wörishofens neuer Trainer ohne Glück beim Ex-Klub

Dort wollen die Wölfe möglichst ihren ersten Auswärtssieg in der Abstiegsrunde feiern. Die zwei Siege bisher (4:2 gegen Pfronten, 7:4 gegen Forst) nähmen der Mannschaft zwar etwas den Druck. „Aber weil auch die Konkurrenz langsam anfängt zu punkten, sollten wir alle Spiele als Endspiele ansehen“, sagt Kozlovsky und rechnet vor: „Ich denke, dass wir mindestens noch zwei Spiele gewinnen müssen, um sicher drin zu bleiben.“

In Reichersbeuern kann Kozlovsky, der vor rund zwei Wochen die Nachfolge des freigestellten Trainers Boris Zahumensky angetreten ist, auf den kompletten Kader zurückgreifen. Dabei dürfe sein Team nicht wieder das erste Drittel verschlafen, so Kozlovsky. „Einem Rückstand hinterherzulaufen ist immer schwer. Die Jungs müssen von Beginn an da sein.“

