vor 34 Min.

Wörishofer erobern das Siegertreppchen

Drei TTF-Senioren spielen bei der bayerischen Seniorenmeisterschaft meist vorne mit. Für zwei von ihnen geht es im Mai zur deutschen Meisterschaft nach Dillingen.

Gerhard Lucke und Dieter Gerhardinger werden in diesem Jahr einen besonderen 1. Mai feiern. Am Tag der Arbeit werden sie ihrem Hobby, dem Tischtennis, bei der deutschen Seniorenmeisterschaft nachgehen. Die beiden Spieler der TTF Bad Wörishofen haben sich bei der bayerischen Einzelmeisterschaft der Tischtennissenioren in Ochsenfurt für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Diese findet vom 1. bis 3. Mai in Dillingen statt.

In Ochsenfurt war ein Trio der TTF Bad Wörishofen bei der „Bayerischen“ am Start: Dieter Gerhardinger, Gerhard Lucke und Xaver Eschenlohr. Herausgesprungen sind zwei Titel und jeweils ein zweiter und dritter Platz.

Herren 70 Dieter Gerhardinger gehörte zum Favoritenkreis und wurde dieser Rolle gerecht. Er gewann seine drei Vorrundenspiele sicher und zog nach zwei weiteren Siegen in der Endrunde ins Halbfinale ein. Dort hatte er es mit Jürgen Wolf (TSV Schwabhausen 1929) zu tun und bezwang diesen trotz starker Gegenwehr mit 3:0. Im Finale traf Gerhardinger auf den an Nummer zwei gesetzten Hans Blum (SV Ampermoching). Hier musste der fünfte Satz entscheiden, dabei war Blum der Glücklichere. Er gewann diesen in der Verlängerung mit 12:10. Für Dieter Gerhardinger bedeutete dies nach 2018 und 2019 erneut die Vizemeisterschaft.

Herren-Doppel 70 Hier spielten Dieter Gerhardinger/Günther Alphei (TTF Bad Wörishofen/TSV Aichach) erstmals zusammen und harmonierten von Anfang ganz ausgezeichnet. Im Halbfinale schalteten sie Blum/Wilke (SV Ampermoching/TSV Dachau) in einem engen Match mit 3:0 (16:14, 14:12, 11:6) aus und trafen im Finale auf die top gesetzten Türk/Zrenner (TTC Rugendorf). Nun drehte Gerhardinger den Spieß um und besiegte mit seinem Doppelkollegen das eingespielte Vereinsdoppel Blum/Wilke mit 3:1 (11:5, 13:11, 8:11, 13:11).

Herren 65 Gerhard Lucke verpasste den Einzug in die Endrunde knapp. Im entscheidenden Spiel wehrte er zunächst vier Matchbälle ab, vergab selbst drei – und unterlag am Ende im fünften Satz mit 15:17.

Herren-Doppel 65 Auch hier verpasste Lucke mit Klaus Hanke (TuS Bad Aibling) das Halbfinale durch die knappe 2:3-Niederlage gegen Neeb/Tomaschko (TSV Brendlorenzen/Teuschnitz).

Mixed 65 Erstmals spielten Annemarie Häusler (TSV Ebersberg) und Gerhard Lucke zusammen und wurden an Nummer zwei gesetzt. Und das zurecht. Die beiden harmonierten bestens und spielten sich ins Finale. Dort dominierten Häusler/Lucke gegen Regina Lehnert/Klaus Hanke (ESV München-Freimann/TuS Bad Aibling) mit 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) und wurden somit Bayerische Mixed-Meister.

Herren 60 Für Xaver Eschenlohr kam das Aus erst im Halbfinale – nachdem er dort dem favorisierten Reiner Kürschner (TSV Windheim) in einem tollen Spiel alles abverlangt hatte, aber dennoch mit 1:3 (9:11, 7:11, 11:9, 8:11) verlor. Eschenlohr war dadurch Dritter, Kürschner gewann danach den Titel gegen Jürgen Fietz (DJK Sparta Noris Nürnberg) mit 3:1.

Herren-Doppel 60 Xaver Eschenlohr/Günter Dietrich (TTF/DJK SB Regensburg) verpassten hier das Halbfinale durch ein 1:3 gegen Fietz/Volkert (DJK Sparta Noris Nürnberg/TSV Winkelhaid).

Mixed 60 Im Mixed spielte Eschenlohr mit Angela Hoffmann (SV Tennenlohe) zusammen und und schied im Viertelfinale mit 0:3 gegen Petra Rubin/Johann Wiesböck (TTC Neunkirchen am Brand/TuS Bad Aibling) aus. (er)

