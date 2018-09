vor 45 Min.

Wörishofer kämpfen sich auf das Podest Lokalsport

Bei der Bezirksmeisterschaft gehört eine Gewichtsklasse dem TSV Bad Wörishofen.

Von Axel Schmidt

Bei den schwäbischen Einzelmeisterschaften im Judo in Friedberg gingen auch vier Kämpfer des TSV Bad Wörishofen erfolgreich von der Matte.

In der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm starteten gleich drei Judokas des TSV Bad Wörishofen und sicherten sich die obersten Podestplätze. Matthias Kerler besiegte im ersten vereinsinternen Duell Sayedshams Naimi mit zwei Schulterwürfen und holte gegen Trainingspartner Luca Reinicke den Punkt durch einen Haltegriff in der Bodenlage, was ihm zum Tagessieg verhalf.

Im Kampf um die Plätze zwei und drei besiegte Sayedshams schließlich seinen Teamkollegen Reinicke durch einen 20-sekündigen Haltegriff. Somit gab es in der 66-Kilogramm-Klasse ausschließlich Wörishofer auf dem Siegerpodest.

Eine weitere Top-Leistung erzielte Simon Schneiderbanger, der mit einem Gewicht von gerade einmal 85 Kilogramm in der Klasse bis 90 Kilogramm starten musste und somit ein schweres Los hatte. Trotz der ersten beiden, sehr kraftzehrenden, Begegnungen gegen Sebastian Schmieder und Sebastian Mayr konnte sich Schneiderbanger von Kampf zu Kampf steigern, sodass er gegen Antonjio Marijolovic lange auf Augenhöhe war, um im Endkampf Thomas Berndt mit einer Beintechnik nach vorne auf die Schultern zu werfen. Als Resultat stand für ihn der vierte Platz.

Themen Folgen