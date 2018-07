Wörishofer leisten sich Ausrutscher

vor 35 Min.

Die Golfer des GC Bad Wörishofen verlieren in der Regionalliga an Boden.

Von Stephan Schöttl

Einen folgenschweren Ausrutscher leisteten sich die Golfer des GC Bad Wörishofen in der Regionalliga und stehen nun auf einem Abstiegsplatz. Besser sieht es bei den Türkheimern in der Bezirksliga aus.

Regionalliga Für das ranghöchste Team des Allgäus reichte es beim Regionallia-Spieltag in Neu-Ulm nur für den letzten Platz. Damit rutschte das Team in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands auf einen Abstiegsrang ab. Den Tagessieg sicherte sich der GC Feldafing, der nach den Einzeln und den Viererspielen neun Schläge über Platzstandard war. Bad Wörishofen hingegen verlor bereits zum Auftakt in den Einzeln entscheidend an Boden, da half es auch nichts mehr, dass die Unterallgäuer in den Vierern das beste Ergebnis des Tages ins Klubhaus brachten. Am Ende notierten sie 29 über Par und damit 20 Schläge mehr als Sieger Feldafing.

Bezirksliga, Männer Der Kampf an der Tabellenspitze in der regionalen Gruppe M hält an. Auch auf dem Golfplatz Stenz bei Bernbeuren machten die Teams vom Werdenfelser Land- und Golfclub (546) und dem Golfclub zu Gut Ludwigsberg Türkheim (552) den Tagessieg unter sich aus. Auf Rang drei folgte, wie in den beiden Durchgängen zuvor, der Allgäuer Golf- und Landclub Ottobeuren (562) vor Lechbruck (573) und Bernbeuren (600). Dies ist auch der Stand in der Gesamttabelle. Die beste Runde des Tages gelang Marcus Wilhelm (Türkheim/71).

