Wörishofer wiederholt seine Vizemeisterschaft

Dieter Gerhardinger wird bei der bayerischen Seniorenmeisterschaft im Tischtennis erst im Finale gestoppt.

Wenn es um Erfolge bei den Tischtennis-Senioren geht, dann ist auf die Bad Wörishofer Verlass: Dieter Gerhardinger (Herren 70) und Gerhard Lucke (Herren 65) nahmen kürzlich an der bayerischen Einzelmeisterschaft der Tischtennis-Senioren teil – und durften sich über einen erfolgreichen Turnierverlauf freuen.

Herren 70 Drei Vorrundenspiele, drei Siege – für Dieter Gerhardinger begann das Turnier im unterfränkischen Ochsenfurt perfekt. In der Endrunde, in der Gerhardinger als Nummer drei gesetzt war, besiegte er im Viertelfinale Walter Bachmann (TSV Georgensgmünd) mit 3:0 und ging auch aus dem Halbfinale gegen Alexander Braidt (TSV München-Ost) als Sieger hervor (3:1). Im Finale traf Gerhardinger wie im Vorjahr auf den Top-Gesetzten Dieter Brick (TV Freyung) und musste dort dem schweren Halbfinale Tribut zollen: Gerhardinger unterlag dem alten und neuen bayerischen Meister Dieter Brick mit 0:3 und wurde wie im Vorjahr bayerischer Vizemeister und hat sich damit für die 40. Deutschen Seniorenmeisterschaften vom 8. bis 10. Juni 2019 in Erfurt qualifiziert.

Im Herren-Doppel 70 war Gerhardinger mit Partner Hans Blum vom SV Ampermoching an Nummer eins gesetzt. Doch zum Titel reichte es dennoch nicht ganz. Nach einem Freilos und einem 3:0-Sieg im Viertelfinale kam im Halbfinale das überraschende Aus. Gegen Alphei/Lindner (TSV Aichach/TV 1886 Ebersdorf) lagen Gerhardinger/Blum nach einer 2:1-Satzführung im vierten Satz bereits mit 8:5 in Führung, verspielten den sicher geglaubten Sieg aber noch und verloren im fünften Satz mit 8:11 gegen den späteren Meister. Gerhardinger/Blum wurden somit Dritter.

Herren 65 Gerhard Lucke kam nach zwei Siegen und einer Niederlage aus der Vorrunde als Gruppenzweiter in die Endrunde, wo er sich im Achtelfinale gegen Günther Panzer (TV 1862 Gefrees) mit 3:1 durchsetzte. Im Viertelfinale war dann Endstation. Gegen den späteren Vizemeister Rolf Eberhardt (TTC Tiefenlauter) verlor Lucke mit 0:3.

Im Doppel spielte Gerhard Lucke mit Gerhard Kainz (TSV Pentenried) zusammen. Sie besiegten zunächst Stöberl/Kinner (TSV Gräfelfing/SV Weißblau Allianz München) mit 3:1. Dann kam erneut im Viertelfinale 0:3 das Aus gegen Beisler/Eberhardt (1. FC Hösbach/TTC Tiefenlauter), die danach ohne Satzverlust auch bayerischer Meister wurden. (er)

