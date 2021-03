vor 26 Min.

Zum Weltfrauentag: Wie eine Türkheimerin im Männer-Eishockey zurecht kommt

Plus Wie ergeht es einer jungen Frau in einem Männer-Eishockeyteam? Susanne Wexel aus Türkheim über fehlenden Welpenschutz und notwendige Checks.

Von Axel Schmidt

Wenn man Susanne Wexel fragt, wie es ist, als junge Frau in einer Männer-Eishockeymannschaft zu spielen, bekommt man folgende Antwort: „Ganz normal. Wir kennen uns alle schon lange, wir sind zusammen aufgewachsen“, sagt die 19-jährige Türkheimerin, die seit ihrer Kindheit für den ESV Türkheim Eishockey spielt.

Mittlerweile ist sie in der U20-Mannschaft des Vereins angekommen und trainiert auch bei der ersten Herrenmannschaft mit. In Vor-Corona-Zeiten bedeutete das drei bis vier Mal Training pro Woche. Für die Schülerin, die die 13. Klasse der Fachoberschule in Bad Wörishofen besucht, war das kein Problem. Auch, dass sie die einzige junge Frau in der Mannschaft ist, spielt keine Rolle. „Ich kann mich schon durchsetzen“, sagt Susanne Wexel. „Früher haben schon mehrere Mädchen Eishockey gespielt. Da war ich nie alleine.“

Frühere Weggefährtinnen wechselten zu Frauenteams oder hörten auf

Die älteren Weggefährtinnen hätten sich irgendwann entweder in Richtung Kaufbeuren verabschiedet, um dort in einer Damenmannschaft zu spielen, oder hätten eben aufgehört. Die Gründe dafür sind meist die gleichen, wie bei Jungs: andere Interessen, Pubertät, Mehraufwand für die Schule. Ein Grund mag auch sein, dass die Mädchen irgendwann an ihre körperlichen Grenzen stoßen.

Bei Susanne Wexel ist das nicht der Fall. „Ich habe diesen Punkt noch nicht erreicht – und werde den auch nicht erreichen“, sagt sie. Eishockey liegt ihr einfach im Blut. Kein Wunder: Der Vater spielte und ist heute zweiter Vorsitzender des ESVT und Eismeister im Türkheimer Stadion. Zwei ihrer drei Brüder spielen immer noch Eishockey, nur der Älteste hat die Schlittschuhe an den Nagel gehängt. Mit ihrem ein Jahr jüngeren Bruder spielt sie zusammen in der Mannschaft.

Weder auf dem Eis noch in der Kabine gibt es mit den Teamkollegen Berührungsängste. „Ich bin ich mit den Jungs ganz normal in der Kabine zusammen.“ Nur geduscht wird alleine – und meist als Erste. „Dann muss ich nicht warten, bis alle anderen fertig sind“, sagt sie. Ob sich die Teamkollegen anders verhalten, weil sie in der Kabine ist? „Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, was sie reden, wenn ich nicht da bin. Aber ich glaube, dass sie sich nicht anders verhalten, als sonst“, sagt sie und lächelt.

Mitunter wird die Türkheimerin noch unterschätzt

Auf dem Eis gibt es dann sowieso keine Extrawurst mehr. Zwar kann es immer noch vorkommen, dass ein Gegner sie unterschätzt, wenn er die langen braunen Haare unter dem Helm heraushängen sieht. „Aber spätestens nach dem ersten Check ist das dann auch nicht mehr so“, sagt Wexel. Welpenschutz genießt sie weder im Spiel noch im Training. Denn eines hat sie über die Jahre gelernt: „Wenn ein Mädchen nicht checkt, dann wird es eigentlich auch selbst nicht umgefahren. Das bedeutet aber auch, dass es nicht oft den Puck kriegt.“ Und damit keine allzu wichtige Figur auf dem Eis abgibt. Doch darauf kommt es eben in einem Sport wie Eishockey an.

„Man muss sich den Respekt schon erarbeiten. Auf Mädchen trifft das immer noch mehr zu, als auf Jungs“, sagt Wexel. Sie findet das unnötig und ein wenig antiquiert: „Man sollte vielmehr auf die Leistung schauen. Ein Eishockeyspieler ist eben ein Eishockeyspieler.“ Trotzdem: In Türkheim fühlt sich Susanne Wexel wohl, hier kennt sie jeden und alles.

In ein anderes Männerteam zu wechseln, kann sie sich nur schwer vorstellen

Doch sollte sie im Zuge ihres angestrebten Lehramtsstudiums an einem Ort landen, in dem Eishockey gespielt wird, tendiert sie eher dazu, sich einem Frauenteam anzuschließen: „Bei einem Männerteam muss man sich erst einmal den Respekt verdienen, bis man aufgenommen wird.“ Für eine Frau sei das ungleich schwieriger. Trotz 2021, trotz der generellen Möglichkeit, trotz Vorbildern wie Jennifer Harß, die als Torhüterin beim ECDC Memmingen schon Einsätze in der Oberliga hatte.

Wohin es Susanne Wexel nach ihrem Fachabitur letztlich verschlägt, ist noch nicht klar. Sie liebäugelt nämlich auch mit einer Alternative in einer weiteren Männerdomäne: „Vielleicht gehe ich nach der Schule für ein Jahr zur Bundeswehr.“ Wer sich auf dem Eis durchsetzen kann, dem steht auch das Feld offen.

Mehr zu erfolgreichen Frauen im Sport lesen Sie hier:





Themen folgen