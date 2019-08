vor 31 Min.

Zwei Elfer bringen SVS Türkheim auf die Siegerstraße

Im Nachbarschafts-Derby muss sich die SG Amberg/Wiedergeltingen dem SVS Türkheim deutlich geschlagen geben. SVS-Trainer lobt die Moral seines Teams.

Von Robert Prestele

In der Höhe unerwartet und klar mit 4:1 entschied der SVS Türkheim das Nachbarschafts-Derby gegen die SG Amberg/Wiedergeltingen zum Saisonauftakt für sich. Dabei waren die Hausherren optimal gestartet. Bereits in der dritten Minute erreichte ein Querpass Ambergs Torjäger Lukas Zink und der ließ sich nicht zweimal bitten. Mit einem trockenen Flachschuss brachte er seine Farben in Führung.

Den Paukenschlag steckten die Kicker vom SVS Türkheim schnell wieder weg

Das war natürlich ein Paukenschlag, aber die Gäste steckten den Treffer problemlos weg und spulten weiter ihr Pensum ab. Die Hausherren dagegen nutzten weiterhin überwiegend die rechte Außenbahn für ihre Angriffe. So hatte schließlich nach etwa 20 Minuten Ambergs agiler Stürmer Michael Seitz den zweiten Treffer für die Gastgeber auf dem Fuß. Von Lukas Zink perfekt mit dem Kopf bedient, jagte er das Leder aus sechs Metern aber knapp am Kasten vorbei.

Stichwort perfekt: Nach einer halben Stunde gelang den Gästen mit einer tollen Einzelleistung der Ausgleichstreffer. Fabian Beigl ließ vor dem Strafraum einen Verteidiger ins Leere laufen und setzte den Ball dann kunstvoll ins rechte Kreuzeck – perfekt und unhaltbar.

Das sorgte natürlich für Auftrieb bei den Gästen, zumal es ihnen nun auch wesentlich besser gelang, ihre linke Abwehrseite zu stabilisieren. Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann sogar die Führung für den SVS Türkheim.

Knapp innerhalb der Strafraumgrenze ließ sich ein Abwehrspieler der Hausherren zu einem unnötigen Foul hinreißen und da gab es für Schiedsrichter Tobias Jehle nur eine Entscheidung: Elfmeter. Cool und mit einem präzisen Flachschuss brachte Eugen Peil seine Farben in Front. Mit der doch etwas überraschenden Gästeführung ging es in die Pause. Und kaum war wieder angepfiffen, leistete sich die Abwehr der Hausherren gleich nochmals eine ähnliche Regelwidrigkeit. Und wieder gab es am Schiedsrichter-Pfiff keine Zweifel. Erneut ließ sich Eugen Peil die Gelegenheit nicht entgehen und er verwandelte auch den zweiten Strafstoß sicher.

Das war nun doch eine deutliche Führung, mit der wohl nur wenige gerechnet hatten. Das Spiel hingegen lebte weiter von hoher Intensität und auch von hohem körperlichem Einsatz.

Die Gäste aus Türkheim waren dem Team der SG Amberg/Wiedergeltingen im Zweikampf häufig überlegen

Gerade die Gäste waren über weite Teile nun physisch präsenter und zwingender im Zweikampf. Auch gelang es ihnen, die Kreise von Torjäger Lukas Zink besser einzuschränken.

Dennoch erspielten sich die Gastgeber noch weitere Tormöglichkeiten. So musste zum Beispiel bei einem sehenswerten Drehschuss der Pfosten für Türkheims Torhüter Manuel Rabl retten. Kurz danach half sich der Keeper dann selbst. Einen Kopfball aus kürzester Distanz wehrte der Goalie mit einer reaktionsschnellen Parade ab.

In dieser Phase hatten die Gastgeber das Glück nicht gerade gepachtet. Türkheim hingegen agierte hinten mit vollem Einsatz und nach vorne mit gefährlichen Kontern. Mit dem Schlusspfiff schloss schließlich Roman Waltenberger einen dieser Konter überlegt mit dem vierten Gästetreffer ab. Vier Gegentore werden der Leistung der Gastgeber nicht so ganz gerecht, aber die effizienten Gäste nahmen letztlich nicht zu Unrecht drei Punkte mit nach Hause.

So meinte dann auch Hans Sedlmeir, der Coach der Gastgeber, zum Spiel: „Irgendwie haben wir uns heute selbst geschlagen. Durch vermeidbare Fehler haben wir den Gegner aufgebaut. Gerade in der zweiten Halbzeit hat dann auch etwas das Glück gefehlt. So ist das Ergebnis vom Spielverlauf her gesehen natürlich zu hoch, denn wir waren über weite Teile das spielbestimmende Team“.

Natürlich sehr zufrieden war Türkheims neuer Trainer Peter Kühn: „Einen besseren Einstand kann man sich gar nicht wünschen. Besonders freut mich, dass die Mannschaft so eine tolle Moral bewiesen hat. Nach dem frühen Rückstand haben wir nicht aufgegeben und sind wieder zurückgekommen. Insgesamt, denke ich, dass der Sieg auch verdient war“.

So haben sie gespielt

SG FSV Amberg/SpVgg Wiedergeltingen Kneipp, Ledermann, M. Müller, M. Hofmann, Kerler, Zink, B. Müller, P. Hofmann, Wolf, Pantel, Seitz, Heiß, Fritsch, Schulz

SVS Türkheim Rabl, Schöffel, Wenninger, Doll, Djekanovic, Delgado, Schuler, E. Peil, Biddle, J. Peil, Beigl, Gaschler, Waltenberger, Schilling

Tore 1:0 Lukas Zink (3.), 1:1 Fabian Beigl (30.), 1:2 Eugen Peil (40./FE), 1:3 Eugen Peil (57./FE), 1:4 Roman Waltenberger (90.)

Bes. Vorkommnisse Eugen Peil (Türkheim) verwandelt souverän zwei Strafstöße.

Zuschauer 200

Schiedsrichter Tobias Jehle

