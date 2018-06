Zwischen Jubel und Trauer

vor 54 Min.

Der letzte Spieltag in der Kreis- und A-Klasse war spannend, brachte am Ende aber kaum große Überraschungen zu Tage.

Von Axel Schmidt

Die Saison ist nun auch in den unteren Fußball-Ligen beendet. Während der FC Buchloe und der FC Loppenhausen ihre Meisterschaften in der Kreis- bzw. A-Klasse Allgäu 2 feiern, müssen aus der Kreisklasse zwei Teams den Abstieg verschmerzen. Für zwei weitere Mannschaften geht es in die Relegation.

Kreisklasse Allgäu 2

Titelrennen und Abstiegskampf entschieden sich am letzten Spieltag – und letztlich blieben die großen Überraschungen aus. An der Tabellenspitze bleibt der FC Buchloe, der sich in Türkheim zwar lange schwer tat, am Ende aber doch mit 1:0 die Oberhand behielt. Da half dem TV Sontheim auch der 4:0-Heimsieg gegen den FC Jengen nichts: Die Sontheimer treten nun in der Aufstiegsrelegation an. Absteigen müssen der SV Oberrieden und der SC Eppishausen, die beide ihre Heimspiele mit 0:1 verloren haben.

Die Ergebnisse:

SV Mattsies – SV Bedernau 4:1

SV Schöneberg – SV Oberegg 0:4

SC Eppishausen – TSV Zaisertshofen 0:1

TV Sontheim – FC Jengen 4:0

Bad Wörishofen – TSV Kirchheim 3:1

SV Sal. Türkheim – FC Buchloe 0:1

SV Oberrieden – TSV Mittelneufnach 0:1

A-Klasse Allgäu 2

Die Rechenschieber mussten nicht herausgeholt werden: Durch den Punktgewinn beim Meister FC Loppenhausen verhinderte der SV Breitenbrunn, dass am Tabellenende drei Mannschaften punktgleich gewesen wären und deren Ergebnisse untereinander in einer eigenen Tabelle zur Wertung gebracht werden musste. So war klar, dass der FC Rammingen trotz seines ersten Erfolgs nach sieben sieglosen Spielen als Tabellenletzter in die Abstiegsrelegation muss. Zwar ist der SV Salgen/Bronnen am Ende punktgleich mit dem FCR, hat den direkten Vergleich aber mit zwei 2:0-Siegen für sich entschieden.

Der TSV Markt Wald, der am letzten Spieltag spielfrei war, tritt als Vizemeister zur Aufstiegsrelegation an.

Die Ergebnisse:

TSV Pfaffenhausen – Salgen/Bronnen 2:1

TSV Ettringen – Türk Mindelheim 2:4

Auerbach/Stetten – FC Rammingen 0:2

FSV Kirchdorf – SC Unterrieden 0:3

FC Loppenhausen – SV Breitenbrunn 1:1

