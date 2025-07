Alexander Nollenberger mit dem 1. FC Magdeburg auf "Heimatbesuch"

Alexander Nollenberger stammt aus Woringen und spielte drei Jahre als D- und C-Jugendspieler bei der JFG Wertachtal. Von dort aus führte ihn sein Weg mit der ihm eigenen Energie und Beharrlichkeit bis in die 2. Bundesliga zum 1. FC Magdeburg. Da passt es natürlich für ihn, dass der Verein auch heuer wieder hier in Bad Wörishofen sein Trainingslager abhält und er somit so etwas wie ein Heimspiel hat. Wir haben mit ihm gesprochen.

Helmut Bader Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alexander Nollenberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

1. FC Magdeburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis