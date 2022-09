Neue Perspektiven für die TG Allgäu

Plus Martin Hartner folgt bei der TG Allgäu als Kapitän auf Florian Schreiber. Es ist nichtdie einzige Veränderung bei den Turnern. Welche Rolle der Ukraine-Krieg dabei spielt.

Nach dem knappen Klassenerhalt im Vorjahr erwarten die Verantwortlichen der TG Allgäu wieder eine spannende Zweitliga-Saison. In Wiggensbach kommt es am 24. September gleich zum Auftaktduell gegen den langjährigen Kontrahenten TSV Buttenwiesen. Neben weiteren bekannten Teams warten auch neue Mannschaften auf die Allgäuer Turner – wie etwa Erstligaabsteiger KTG Heidelberg.