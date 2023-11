Der EV Bad Wörishofen feiert den nächsten Kantersieg

Fünfter Sieg im fünften Spiel: Wörishofer Wölfe lassen sich von den Crocodiles nicht bremsen.

Obwohl der EV Bad Wörishofen diesmal auf den verletzten Michal Telesz sowie Torhüter Ercan Kumru verzichten musste, geriet das Heimspiel gegen die SG Senden/ Ulm zu einer weiteren Demonstration der Stärke.

Dabei gingen die Gäste in der ersten Überzahl situation früh in Führung (3.). Doch nur zwei Minuten später traf Christoph Heckelsmüller zum Ausgleich. Von da an waren die Wörishofer nicht mehr zu bremsen: Fabian Staib (8.), Michael Schejbal (11.) und Noah Gaisser (12.) erhöhten auf 4:1. Die Wölfe nahmen jetzt richtig Fahrt auf und kesselten die Gäste minutenlang in deren Spieldrittel ein. In der 16. Spielminute war es Alexander Schönberger, der nach einer schönen Kombination über Leonard Gutsche auf 5:1 erhöhte.

55 Bilder Kantersieg für den EV Bad Wörishofen, Spannung auf den Fußballplätzen Foto: Axel Schmidt, Andreas Lenuweit

Im zweiten Drittel machten die Wölfe genau da weiter, wo sie aufgehört haben: Erik Schönberger schnappte sich im Angriffsdrittel den Puck und umkurvte die Sendener Abwehr samt Torhüter und traf zum 6:1. Es folgte eine doppelte Überzahl, in der Fabian Staib das 7:1 erzielte (27.), Alexander Schönberger schloss wenig später einen schönen Alleingang mit dem 8:1 ab. Marcel Paul im EVW-Tor durfte sich auch einige Male auszeichnen.

Im Schlussdrittel fallen Tore im Minutentakt

Erst im Schlussdrittel, nach einem Wechselfehler der Wölfe, musste er zum zweiten Mal hinter sich greifen (43.). Doch dabei blieb es. In der Folge schraubten die Wölfe durch Patrick Münch (44.), Leonard Gutsche (45.), Gianluca Barnes (46.), Christoph Heckelsmüller (47.), Patrick Münch (48.) im Minutentakt auf 13:2. Den Schlusspunkt setzte Rudi Herdt zum 14:2-Endstand.

Nach dem Schlusspfiff fand Wölfe-Coach Dominic Weis nur lobende Worte für sein Team: „Wir haben uns vom frühen Rückstand nicht aus dem Konzept bringen lassen. Meine Mannschaft hat heute über 60 Minuten das Tempo hochgehalten und das Ergebnis geht somit auch in der Höhe völlig in Ordnung. Besonders freut es mich, dass sich Gianluca und Rudi für die gute Leistung selbst belohnt haben und ihre ersten Tore in der Saison erzielen konnten.“ Mit der Maximalausbeute von 15 Punkten aus füfn Spielen führen die Kneippstädter die Tabelle der Bezirksliga West an. (mz)

