Die Wörishofer Wölfe zeigen wieder Zähne

Das Heimspiel gegen die Pirates aus Buchloe begann mit einem Kracher – allerdings nicht so, wie sich die Teams und Zuschauer das gewünscht hätten.

Die Vorzeichen für das letzte Heimspiel der Saison waren nicht die besten, so konnten die Wölfe aus Wörishofen in den vergangenen sechs Spielen allesamt nicht als Sieger vom Eis gehen.

Zudem begann das Spiel schon vor Beginn mit einem Paukenschlag und daher mit Verzögerung: beim Warm-up war eine Scheibe der Bande zu Bruch gegangen.

Dem beherzten Einsatz der Eismeister war es zu verdanken, dass die Scheibe gewechselt werden konnte und das Spiel nur mit einer kleinen Verspätung angepfiffen wurde.

Trainer Dominic Weis hatte seine Wörishofer Wölfe gut eingestellt

Trainer Dominic Weis schien in der Spielvorbereitung die richtigen Worte an seine Mannschaft gerichtet zu haben, denn die Wölfe spielten vom Eröffnungsbully weg wie befreit auf und erarbeiteten sich Torchance um Torchance. Auch von einer anfänglichen Unterzahl-Situation ließen sich die Kneippstädter nicht beeindrucken und kesselten die Youngpirates aus Buchloe in deren Spielhälfte ein. In der 6. Spielminute sorgte Patrick Münch auf Zuspiel von Moritz Egger für die Wörishofer Führung. Nachdem Egger aus spitzem Winkel den Puck auf das Tor brachte, hatte Patrick Münch keine Probleme, den Puck im Nachschuss ins Tor zu befördern.

In den folgenden Spielminuten wurde Angriff um Angriff auf das Buchloer Tor gefahren, doch erst in der 11. Spielminute konnte auf der Wörishofer Bank wieder gejubelt werden. Nach einer Kombination von Luca Barnes und Franz Schmidt, wurde Markus Güssbacher mustergültig angespielt und konnte mit einem satten Handgelenkschuss den Puck zur 2:0-Führung unterbringen.

Der Torschütze Güssbacher wurde in der Folgeminute vom Schiedsrichter für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt, doch Christoph Heckelsmüller zeigte sich von der Unterzahl unbeeindruckt und versenkte den Puck kompromisslos zur 3:0-Führung.

Kurze Zeit später konnte sich Kapitän Moritz Egger in der Torschützenliste eintragen, diesmal revanchierte sich Patrick Münch für das vorangegangene Zuspiel und spielte mustergültig auf den frei stehenden Egger ab, der in der 17. Spielminute dann keiner Probleme mehr hatte den Puck unterzubringen. Mit einer mehr als verdienten 4:0 Führung ging es dann in die Drittelpause.

Hier blieb etwas mehr Zeit als gewohnt zum durchschnaufen, so zeigten die Tänzerinnen der Moon Dance Gruppe des Eiskunstlaufvereins unter dem Applaus der Zuschauer ihr Können.

Die Wölfe aus Wörishofen erwischten den besseren Start in das zweite Spieldrittel, denn nach einer Kombination von Christoph Heckelsmüller und Moritz Egger, war es Patrick Münch der goldrichtig stand und den Puck zum 5:0 in die Maschen beförderte.

In der Folgezeit hatten die Kneippstädter weiterhin Möglichkeiten die Führung noch weiter auszubauen, scheiterten aber immer wieder am Torsteher der Pirates aus Buchloe.

Nach dem Schlusspfiff war der Jubel bei den Wörishofer Wölfen groß

Im letzten Spieldrittel war es Patrick Münch, der seinen Hat-Trick schnüren konnte, denn nachdem es in der 45. Spielminute sehr unübersichtlich vor dem Buchloer Tor wurde, schaltete Münch blitzschnell, sah den freien Puck vor dem Buchloer Torhüter liegen und konnte diesen mit einem Schuss zur 6:0-Führung im Tor unterbringen.

Die nächsten Spielminuten brachten für beide Mannschaften nichts mehr Zählbares, sodass es bei dem Ergebnis von 6:0 für die Hausherren blieb. Nach dem Schlusspfiff war der Jubel auf der Wörishofer Bank groß, so konnte man nach langer Durststrecke endlich wieder einen Sieg einfahren.

Auch Wölfe-Trainer Dominic Weis zeigte sich nach dem Spiel erleichtert: „Ich bin sehr froh, dass die Jungs endlich das umgesetzt haben was ich ihnen seit Wochen versuche klar zu machen – ohne die Basics in der Verteidigung und im Spielaufbau gewinnst du kein Spiel, selbst in der Bezirksliga nicht. Ich hoffe, das hat auch der letzte Spieler verstanden“ resümiert Trainer Weis.

Mit dem Sieg im letzten Heimspiel der Saison geht es am kommenden Wochenende für ein Nachholspiel nach Lindau.