Ein Bad Wörishofer Athlet will bei der WM in Finnland abräumen

Oliver Briemle nimmt Ende Juni an der Leichtathletik-Weltmeisterschaft der Senioren in Finnland teil. Dabei startet er im Zehnkampf der M 60.

Plus Der Bad Wörishofer Athlet Oliver Briemle tritt bei der Zehnkampf-Weltmeisterschaft an. Und er will vorne mitspielen.

Von Helmut Bader

Sport spielte im Leben von Oliver Briemle schon immer eine wichtige Rolle. Bereits mit sechs Jahren versuchte er sich im TSV Bad Wörishofen zum Beispiel im Turnen oder Schwimmen und es zeigte sich bald, dass er auch das Talent dafür hatte. Auch bei den Bundesjugendspielen war er erfolgreich. Hängengeblieben aber ist er in der Leichtathletik, die er etwa ab dem 12. Lebensjahr intensiver betrieb und sich seitdem auch immer wieder in Wettkämpfen mit anderen gemessen hat. Jetzt erfüllt sich der inzwischen 61-Jährige einen ganz besonderen Traum: Er nimmt Ende Juni an der Senioren-Weltmeisterschaft der Leichtathletik in Tampere in Finnland teil und startet dabei im Zehnkampf.

