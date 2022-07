Ein Mindelheimer Denksportler gewinnt in Bad Wörishofen

Bei der 29. Auflage des Internationalen Freischach-Turniers in Bad Wörishofen geht der Pokal zum fünften Mal an Helmut Specht.

Bereits zum 29. Mal veranstaltete der Schachclub Türkheim-Bad Wörishofen in Kooperation mit dem Kur- und Tourismusbetrieb sein Internationales Freischach-Turnier in der Pergola beim Kurhaus. Für den Verein war das Martin-Fischer-Gedächtnis-Turnier die Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr, denn heuer feiert der SC Türkheim/Bad Wörishofen sein 75-jährige Bestehen.

Unter der bewährten Turnierleitung von Manfred Fischer liefen an den beiden Turniertagen spannende Wettkämpfe, die zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer anlockten, darunter Familien mit Kindern und Kurgäste. Nach sieben Runden stand Helmut Specht (TSV Mindelheim) mit 7,0 Punkten ohne Punktverlust zum fünften Mal als Turniersieger fest und empfing von Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel Pokal und Urkunde. Platz zwei belegte Mathias Wexel (SC Türkheim-Bad Wörishofen) mit 5,5 Punkten vor Willi Hartmann (TSV Mindelheim) mit 5,0 Punkten. Beide wurden ebenfalls mit Pokal und Urkunde geehrt.

Wegen der Hitze gab es weniger Anmeldungen

Alle übrigen Teilnehmer, darunter auch ein Jugendlicher aus der Ukraine, erhielten Präsente. Turnierleiter und 2. Vorsitzender Fischer hob bei der Siegerehrung hervor, dass es nicht viele Orte geben dürfte, die über eine so schöne Anlage mit mehreren Schachfeldern verfügen. Dass heuer weniger Anmeldungen für das Turnier vorlagen, sei der Hitze in diesen Tagen geschuldet, so Fischer. „Bei hochsommerlichen Temperaturen im Freien zwei Tage lang Schach zu spielen erfordert schon etwas Kondition und Stehvermögen“, so Fischer. Bürgermeister Welzel dankte dem Schachclub für die langjährige Durchführung dieses für Bad Wörishofen attraktiven Sommerturniers und würdigte die Freischach-Tradition als Bereicherung des Freizeitangebots. (mz)

