Modellflieger darf als Überflieger nach Arizona

Plus Luca Baumann vom Modellfliegerclub Bad Wörishofen ist ein Ausnahmetalent – und hat nun eine Einladung erhalten, die man in der Szene nicht ablehnen kann.

Das legendäre Tucson Aerobatic Shootout in Arizona ist für Modellkunstflieger der Klassen IMAC und Freestyle der wichtigste Wettbewerb der Welt. Für den 19-jährigen Luca Baumann vom MFC Bad Wörishofen geht nun sein größter Traum in Erfüllung: Er wurde zur Teilnahme eingeladen.