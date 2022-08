Bad Wörishofen

vor 33 Min.

Training, Hitze und etwas Kneipp für die Züricher Fußballerinnen

Die Züricherinnen schwärmen vom Wetter, dem Platz und der Gastfreundschaft in Bad Wörishofen.

Plus Die Frauen des FC Zürich trainieren in Bad Wörishofenfür die Champions League. Was sie nach Bad Wörishofen zieht.

Von Helmut Bader

Der FC Bad Wörishofen hatte schon viele, auch prominente Mannschaften für Trainingslager zu Besuch. Jetzt aber gibt es eine absolute Premiere. Erstmals gastiert mit dem FC Zürich eine hochklassige Frauenmannschaft in der Kneippstadt. Die aktuellen Double-Gewinnerinnen der Schweiz bereiten sich derzeit auf die Qualifikationsrunden zur Women-Champions-League vor. Dazu geht es ab dem 18. August nach Zypern, wo sie auf die Damen des KI Klavsvik sowie Apollon Lady aus Limassol und einer Mannschaft aus Riga treffen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen