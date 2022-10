Wörishofer Wölfe mit Biss

Plus Das Team des EV Bad Wörishofen Wölfe ringt die favorisierten Towerstars aus Ravensburg nieder.

Im zweiten Vorrundenspiel der Bezirksligasaison empfingen die Wörishofer Wölfe die 1b-Mannschaft der Ravensburger Towerstars, die innerhalb der Bezirksligagruppe die Favoritenrolle für den Aufstieg in die Landesliga besetzte. Während EVW-Stürmer Christoph Heckelsmüller nach längerer Verletzungspause sein erstes Spiel bestritt, musste Leitwolf Dominic Weis auf den Kanadier Trey Fischer verzichten – dieser hatte in der Woche zuvor aus privaten Gründen beim Vereinsvorstand um Vertragsauflösung gebeten und sich mit den Beteiligten einvernehmlich darauf verständigt.