Bad Wörishofer Bogenschützen bei bayerischer Meisterschaft

Die Kgl. priv. SG Bad Wörishofen stellte fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei zwei bayerischen Meisterschaften der Bogenschützen. Die Disziplin WA Feldbogen wurde auf dem Bogenparcours in Kirchberg vorm Wald ausgetragen. Die Disziplin WA 720 fand in München-Hochbrück statt.

Für das Bad Wörishofer Quintett sprangen dabei am Ende ein Titel und ein dritter Platz heraus.

Ein Zugezogener holt den Titel

Bei den Herren holte sich Henrik Hornung mit dem Compoundbogen den Titel. Mit 413 Ringen setzte sich der aus dem hohen Norden ins Allgäu gezogene Bogenschütze durch. Sein Vereinskamerad Georg Schütz belegte mit 384 Ringen noch den zehnten Platz.

Christoph Rosenberg (Zweiter von rechts) holte sich bei der bayerischen Meisterschaft den vierten Platz in der Schülerklasse. Foto: Herbert Geigenberger

In Hochbrück holte sich der Schüler Christoph Rosenberg in der Disziplin WA 720 mit dem Recurvebogen und 613 Ringen den vierten Platz. Die beiden Schwestern Sabine und Patricia Sauter belegten in der Qualifikation den ersten und dritten Platz. Im Viertelfinale setzte sich Sabine Sauter gegen Natalie Wild mit 142:125 durch, auch Patricia Sauter blieb mit 140:130 gegen Carolin Eschenbecher erfolgreich.

Das Schwestern-Duell um Bronze

Im Halbfinale kam jedoch das Aus für die Sauter-Schwestern: Sabine Sauter unterlag Katharina Landrock knapp mit 139:140, Patricia Sauter musste sich ebenfalls nur mit einem Punkt Rückstand beim 138:139 Franziska Göppel und mit 138:139 geschlagen geben. Damit war klar: Im Bronze-Finale gab es ein Schwestern-Duell. Und ein Spannendes noch dazu: Nach den regulären Durchgängen hieß es 140:140, damit musste ein Stechen entscheiden. Hier hatten beide Schützinnen wiederum eine „9“, der Schuss von Patricia Sauter war jedoch einen Tick besser, sodass sie am Ende die Bronzemedaille entgegennehmen durfte.

Bei den Schützen mit dem Blankbogen landete Manfred Weischer von den Buchloer Bogenschützen in der Masterklasse auf dem 22. Platz. (mz)