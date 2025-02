TSV Bad Wörishofen sammelt am Bodensee Medaillen

Das Schwimmteam des TSV Bad Wörishofen machte sich kürzlich auf den Weg zum größten See Deutschlands, denn dort fand der 2. Internationale Therme Lindau Bodensee-Cup statt. Zum ersten Wettkampf des Jahres verglichen sich elf Schwimmerinnen und Schwimmer aus der Kneippstadt mit mehr als 200 Schwimmern aus Bayern, Baden-Württemberg und Österreich.

Den Anfang machte Moritz Schmidt (Jg. 2011) über 100 m Brust und schrammte knapp am Podest vorbei. Kurz danach aber klappte es und Schmidt sammelte in seinem ersten Wettkampf überhaupt gleich die erste Medaille über 100 m Rücken und gewann Bronze. Palina Leinsle schwamm in Lindau ebenfalls ihren ersten Wettkampf. Kurz vor dem ersten Start stieg die Aufregung, doch nachdem die Achtjährige nach 0:52,66 Minuten über 50 m Freistil angeschlagen hatte, war die Freude groß.

Mara Capris (Jg. 2014) platzierte sich bei allen vier Starts mit guten Zeiten im Mittelfeld. Teamkollegin Alina Paulo sammelte trotz langer Trainingspause bei fünf Starts gleich wieder vereinzelte Bestzeiten.

Am meisten Medaillen sammelten Emma Schweitzer und Sophia Miller (beide Jg. 2010), bei zehn Starts fischten sie insgesamt neun Medaillen aus dem Becken. „Heute lief es einfach gut, vor allem die 100 m Schmetterling mit der mehrfachen Zuganzahl waren gut“, sagte Sophia Miller. Im weiteren Wettkampfverlauf machte Ida Gebler (Jg. 2011) dort weiter, wo sie im letzten Jahr aufgehört hat, und gewann über 50 m Rücken und 200 m Lagen Bronze.

Mia Tröber (Jg. 2009) umkämpfte sich in einem starken Teilnehmerfeld drei fünfte Plätze sowie einen vierten und einen siebten Platz. Die Ältesten in der Mannschaft waren Peter Duschek (offene Klasse), Dmytro Petrashuck und Johanna Vögele (beide Junioren). Mit einem kleinen Trainingsrückstand reichte es für Duschek bei zwei von drei Starts für Edelmetall. Der 17-jährige Dmytro Petrashuck gewann zweimal Silber über 100 m Schmetterling und 100 m Freistil und verbesserte seinen eigenen Vereinsrekord über die Schmetterlingstrecke zu 1:17,19 Minuten. Vögele, die nach langer Zeit wieder für ihren Heimatverein startete, gewann abschließend zweimal Silber über 50 m Rücken und 50 m Freistil und schrammte knapp am Vereinsrekord vorbei.

Trainerin Alexandra Vögele war mit der elfköpfigen Mannschaft sichtlich zufrieden und blickte gespannt auf die kommenden regionalen und schwäbischen Meisterschaften hin. (jov)