Der TSV Bad Wörishofen nimmt am Cool-Swimming-Cup teil

Die erste Wettkampfmannschaft des TSV Bad Wörishofen nahm kürzlich in Gersthofen am 16. Internationalen Cool-Swimming-Cup teil. Der Wettkampf ist bekannt für die gute Stimmung und ein starkes Teilnehmerfeld, bei dem Vereine aus München, Erlangen und Ingolstad vertreten sind.

Fünf Kneippstädter Schwimmer machten sich in Gersthofen auf die Jagd nach Bestzeiten und Podestplätzen - und das mit Erfolg. Dmytro Petrashuck (Jahrgang 2007) schwamm an beiden Wettkampftagen insgesamt neun Rennen und verglich sich dabei mit bayerischen Meistern und Teilnehmern von deutschen Meisterschaften. In diesem starken Teilnehmerfeld gelang es dem 18-Jährigen, fünfmal in die Top-5 zu schwimmen und holte zudem über 100 m Schmetterling noch eine Bronzemedaille.

Einen dritten Platz holte kurz danach Emma Schweitzer (Jg. 2010) über 200 m Freistil. Außerdem verpasste sie über 200 m Rücken nur knapp die Qualifikationszeit für die Bezirksmeisterschaften. Sophia Miller (Jg. 2010) glänzte über ihre Paradelage Brust. Miller gewann Silber über 200 m Brust mit einer neuen persönlichen Bestzeit und später Gold in einer Zeit von 1:28,22 über die 100-Meter-Strecke. Paula Jünger (Jg. 2010) startete viermal und konnte Erfahrungen bei solch einem starken Teilnehmerfeld sammeln: „Es war wirklich cool, vor allem die Stimmung und dann die schnellsten Läufe, da ging es richtig ab.“

Den Abschluss machte Paula Scholz (Jg. 2010). Sie schwamm über 100 m Schmetterling in einer hervorragenden Zeit von 1:20,23 Minuten zu Gold und gewann über ihre Lieblingsstrecke 50 m Freistil Silber. Trainerin Karin Nothaft blickte auf ein erfolgreiches Wettkampfwochenende mit Edelmetall, Bestzeiten und lehrreichen Erfahrungen zurück. (jov)