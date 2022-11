Beim Familientag des TSV Mindelheim ist nicht nur Athletik gefragt

Eltern-Kind-Duelle und Quizfragen: Der Familientag der Badmintonabteilung des TSV Mindelheim hat einiges zu bieten.

Wie viel wiegt ein Federball? Wie lang ist ein Badmintonfeld? Diese und weitere elf Fragen mussten die aktiven Badmintonsportler und -sportlerinnen sowie deren Familienangehörige beim Abschlussquiz des Familientags beantworten. Doch es wurde nicht nur gerätselt.

Beim Familientag der Badminton-Abteilung des TSV Mindelheim kamen alle Beteiligten ins Schwitzen. Die Aktiven hatten schließlich Geschwister, Eltern, Oma und Opa oder Tante und Onkel mitgebracht – die dann teilweise selbst den Schläger schwingen durften.

Als erstes war die Fitness- und Geschicklichkeit der Kinder beim Badmintonspiele- oder Sportabzeichen gefragt. Die Belohnung war dann das Abzeichen in Gold, Silber oder Bronze. Die Ansprüche für das goldene Abzeichen waren recht hochgesteckt, doch mit Elias Ginter, Johann Möhring und Phillip Schenker erkämpften sich drei Sportler dieses Abzeichen.

Kinder spielen mit ihren Eltern

Als zweite Disziplin mussten sich die Kinder auf den Einzelfeld beweisen, was vor allem für die Jüngsten (Jahrgang 2013/14) eine Herausforderung darstellte. Bei den Mädchen U11 siegte Sarah Rudolph, bei den Jungs erreichte Johann Möhring Platz eins. In der nächsten Altersgruppe war Samuel Winkelbauer erfolgreich, bei den Schülern 1 und in der Jugend die Brüder Elias und Noah Ginter.

Als heimlicher Höhepunkt aber folgte das Elternduell: Jedes Kind hatte die Möglichkeit mit Mama, Papa, Bruder, Schwester, Tante oder Onkel zu spielen. „Papa, lauf halt!“ oder „Papa, den Ball musst du schon treffen!“ – vor allem die Töchter trieben ihre Väter zu Höchstleistungen an.

Gezeichnet vom Spiel: Die Väter mit ihren Kindern nach dem Eltern-Kind-Turnier. Foto: Doris Vichtl-jousma

In der Papa-Gruppe siegte Julian Luger mit seinem Vater, in der Mama-Gruppe war Viktor Gutium mit seiner Mama erfolgreich, in der Brudergruppe glänzte Elias mit seinem Bruder Jakob und in der Schüler-1- Papa-Gruppe war Michael Pongratz mit seinem Sohn Luca erfolgreich. Ach ja: Die Antworten auf die eingangs gestellten Fragen lauteten übrigens: fünf Gramm und 13,40 Meter. (dvj)