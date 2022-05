Beim TSV Mindelheim freuen sie sich über Muskelkater

Der Mindelheimer Badminton-Nachwuchs hat den ersten Wettkampf nach der Corona-Pause gut gemeistert.

Wo stehen wir eigentlich? Wie ist es um unsere Spielstärke nach zweijähriger Corona-Pause bestellt? Diese Fragen stellte sich die Badmintonabteilung des TSV Mindelheim vor dem ersten Turnier nach langer Wettkampfpause. In Dillingen konnten die Mindelheimer in allen Altersklassen Turnierspieler an den Start bringen.

Die Turnierneulinge in der Altersklasse U11, Jakob Winkelbauer und Sarah Rudolph, konnten sich ihren ersten Muskelkater abholen. Während sich Jakob Winkelbauer mit Platz fünf belohnte, reichte es für Sarah Rudolph noch nicht für einen Sieg.

Viktor Gutium avanciert zum erfolgreichsten Mindelheimer

In der Altersklasse U13 überraschte Alexander Hahmann, der bei seinem ersten Turnier gleich einen sehr guten vierten Platz im Einzel und einen zweiten Platz im Doppel erreichen konnte. Geschlagen wurde er im Halbfinale von seinem eigenen Doppelpartner Viktor Gutium, der sich bis ins Einzelfinale vorspielen konnte, dies jedoch knapp verlor. Doch am Ende des Tages war er der erfolgreichste Teilnehmer aus Mindelheim mit zwei zweiten Plätzen.

Noah Ginter erreichte beim Turnier in Dillingen das Finale in der Altersklasse U17. Foto: Doris Vichtl-Jousma

Samuel Winkelbauer und Nathan Rudolph wagten sich noch nicht ans Doppelspiel; im Einzel spielten sie sich bis ins Viertelfinale. Dort jedoch mussten sie sich geschlagen geben. Winkelbauer wurde letztlich Sechster, Rudolph belegte Rang sieben.

Bestens vorbereitet geht es zu den schwäbischen Meisterschaften

In der Altersklasse U15 erkämpften sich Matilda Gust und Sarah Landgraf zwei Podestplätze. Mit Silber- und Bronzemedaillen standen sie stolz auf dem Treppchen. Bei den Herren reichte es bei Lennard Schaaf zu einem fünften Platz. In der Altersklasse U17 kam Noah Ginter recht locker bis ins Finale, dort fehlte aber dann die letzte Kraft. Somit reichte es zu einem guten zweiten Platz.

Am kommenden Wochenende finden die schwäbischen Meisterschaften in Königsbrunn statt. Die Mindelheimer können die Fragen nach dem Leistungsstand jedenfalls guten Gewissens mit Ja beantworten. (dvj)