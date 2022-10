Dem TSV Mindelheim gelingt ein guter Saisonauftakt

Nach dem Aufstieg in die Bezirksklasse betritt die recht junge zweite Badmintonmannschaft des TSV Neuland. Doch gleich in den ersten Spielen zeigt sie, dass sie mithalten kann.

Spiel, Satz und Sieg heißt es nun auch wieder für die Badmintonspieler des TSV Mindelheim. Während die erste Mannschaft in der Bezirksoberliga antritt, kämpft die zweite Mannschaft nach ihrem Aufstieg in der Bezirklasse A Süd um Punkte.

Die erste Mannschaft des TSV Mindelheim steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Zu Saisonbeginn gab es zwei Siege gegen die SG Trunkelsberg/Babenhausen und den TV Memmingen. Lediglich gegen den TV Neugablonz gab es ein gerechtes Unentschieden.

Die zweite Mannschaft geht als Aufsteiger in die Spielzeit

Für die zweite Mannschaft ging es gleich am ersten Spieltag in der neuen Liga erfolgreich los. Den jungen Akteuren gelang ein 7:1-Sieg gegen den TV Memmingen II. Am zweiten Spieltag ging es dann gegen den Tabellenersten SG Dietmannsried/Kempten. In eigener Halle gingen beide Herrendoppel nach einer Umstellung der Stammdoppel verloren. Das Damendoppel Laura Olczyk und Selina Schaaf war dagegen siegreich und so stand nur noch 2:1 für den Gegner.

Sehr spannend waren die ersten beiden Einzel von Julian Ganz und Thomas Metzeler, allerdings mussten sie die Punkte den Gegnern überlassen: Ganz verlor knapp mit 20:22 und 17:21, Metzeler unterlag seinem Gegner in drei Sätzen (15:21, 21:13, 19:21). Selina Schaaf und Julian Jäger gewannen ihre Spiele und somit kam die Mannschaft noch einmal auf 3:4 heran, ein Unentschieden war greifbar.

Gegen Hindelang II gelingt ein ungefährdeter Sieg

Doch dann verloren die Youngster der Mannschaft, Julian Stöhr und Laura Olczyk, das Doppel gegen die routinierten Spieler aus Kempten mit 12:21 und 16:21. So hieß es am Ende 5:3 für Kempten. Im zweiten Spiel des Tages gegen den TV Hindelang II gelang den Mindelheimern dann aber ein ungefährdeter 8:0-Sieg. Nur Julian Ganz musste sich durch einen Dreisatz kämpfen.

Das bedeutet nach zwei Spieltagen und drei Spielen Platz drei der Tabelle. (dvj)