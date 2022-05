Mindelheimer Nachwuchsspieler sammeln Podestplätze

Der Nachwuchs des TSV Mindelheim räumt bei der schwäbischen Meisterschaft richtig ab: Kein Sportler kehrt ohne Medaille zurück.

Erfolgreich kehrten die Badminton-Jugendspieler des TSV Mindelheim von der schwäbischen Meisterschaft in Königsbrunn zurück. Dort wurden in den Altersklassen U9 bis U19 die Bezirksmeister im Einzel und Doppel gesucht.

Große Freude in Mindelheim: Jeder Teilnehmer des TSV Mindelheim stand bei der Siegerehrung auf dem Treppchen, die Turnierneulinge (Samuel und Jakob Winkelbauer, Johann Möhring und Alexander Hahmann) genauso wie die Spieler und Spielerinnen, die jetzt eine zweijährige Turnierpause hinter sich haben (Lennard Schaaf, Elias Ginter, Viktor Gutium, Mathilda Gust und Noah Ginter).

In der U19 sind die Mindelheimer am erfolgreichsten

Am erfolgreichsten schnitt der TSV Mindelheim in der Altersklasse U19 ab. Selina Schaaf und Julian Stöhr konnten sich in allen drei Disziplinen Einzel, Doppel und Mixed zum Schwäbischen Meister küren und sind somit ein wertvolles Potenzial für die Aktivenmannschaften in der nächsten Saison. Laura Olcyk wurde somit im Einzel nur von ihrer Vereinskameradin, genauso wie im Mixed auf den zweiten Platz verwiesen.

Noah Ginter startete in seiner Altersklasse U17 im Einzel und gewann diese auch souverän ohne Satzverlust. Im Doppel rutschte er freiwillig in die Altersklasse U19 auf, wo er mit seinem Doppelpartner Julian Stöhr gewann und mit seiner Partnerin Laura Olczyk den zweiten Platz im Mixed erreichen konnte. In der Altersklasse U15 starteten Lennard Schaaf, Elias Ginter und Mathilda Gust. Sie wurden mit Silbermedaillen für ihren Einsatz belohnt.

In der Altersklasse U13 wurde Viktor Gutium im Einzel erst im Finale gestoppt, da ihm im dritten Entscheidungssatz zur Meisterschaft die Kraft ausging und er seinem Gegner relativ kampflos den Titel abgeben musste. Satz eins hatte er durch gut durchdachte Spielzüge gewonnen, der umkämpfte zweite Satz war knapp an den Gegner gegangen. Das kleine Finale bestritt Alexander Hahmann, dessen Kondition unerschöpflich zu sein scheint. Er gewann mit guter Technik, toller Feldübersicht und Lauffreude den dritten Platz. Im Doppel traten die zwei gemeinsam an und wurden Schwäbischer Vizemeister.

Bei den Jüngsten war das Teilnehmerfeld am besten gefüllt. Insgesamt elf Spieler wollten Schwäbische Meister werden. Johann Möhring erspielte sich einen tollen fünften Platz und Jakob Winkelbauer wurde Siebter. Im Doppel erkämpften sie sich dann Seite an Seite einen dritten Platz. (dvj)