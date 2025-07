Der Bad Wörishofer Fotograf Bernd Feil schießt das „Sportfoto des Monats“

Es läuft die 103. Minute im Viertelfinale der Frauenfußball-EM zwischen Deutschland und Frankreich. Da kratzt die deutsche Torhüterin einen verunglückten Kopfball von Kapitänin Janina Minge spektakulär von der Torlinie.

Die Fans im Basler St. Jakob Park sind aus dem Häuschen, die englische Zeitung The Guardian wird Bergers Rettungsaktion später als „eine der besten Paraden bei einer Europameisterschaft aller Zeiten“ adeln.

Für Bernd Feil ist es die erste Auszeichnung

Und Bernd Feil, Sportfotograf aus Bad Wörishofen, wird genau in dieser Sekunde den Auslöser seiner Hintertorkamera drücken und damit das „Sportfoto des Monats Juli“ schießen. Für Feil, der schon seit vielen Jahren bei Fußball-Großveranstaltungen im Einsatz ist, war es das erste Mal, dass er eine solche Auszeichnung gewonnen hat. „Bei einem solchen Bild ist auch viel Glück dabei“, gibt er zu. „Neun Spiele lang kriegt man nichts zusammen, aber beim zehnten Versuch kommt dann so ein Bild heraus“, freut er sich.

Diese Szene hat Feil übrigens aus zwei Perspektiven fotografiert. „Ich war ungefähr 20 Meter weiter rechts und habe von dort fotografiert“, sagt Feil. Das ausgezeichnete Bild hat seine Hintertorkamera geschossen, deren Auslöser er praktisch per Fernsteuerung gedrückt hat. „Mich freut es total, dass ich gewonnen habe“, sagt er. Mit diesem Bild will er sich auch am Jahresende um das Sportfoto des Jahres bewerben.

Die EM behält Bernd Feil in guter Erinnerung

Unabhängig von seinem Kunstschuss hat ihm die Europameisterschaft der Frauen gut gefallen. „Es herrschte eine tolle Atmosphäre, die Fanlager waren alle durchmischt: Männer, Frauen, Jung und Alt – alle hatten gemeinsam Spaß. Die Lustigsten waren wieder einmal die Holländer“, sagt Feil, der Spiele in St. Gallen, Zürich und Basel besucht hat.