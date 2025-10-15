Der BLSV-Kreisvorsitzende schwingt das Billardqueue in Mindelheim 

Ein Donnerstagabend im Herbst: Es ist dunkel, die Blätter auf dem Boden sind nass vom Nieselregen. Am westlichen Ortsausgang von Mindelheim, unscheinbar zwischen großen Hallen gelegen, glimmt Licht über einer Eingangstür. Wer diese durchschreitet, die direkt angrenzende Treppe nach oben geht, steht sogleich im schmucken Spiellokal des 1. PBC Golden Triangle Mindelheim.

Das „PBC“ steht für Pool Billard Club. Vier Tische, allesamt mit türkisblauem, statt mit dem üblichen grünen Stoff bezogen, stehen in dem Raum. Jeder Tisch eigens ausgeleuchtet mit einer Deckenleuchte. Und jeder Tisch mit Spielern belegt. Im Sekundentakt hört man das Klacken der Kugeln. Ab und an folgen anerkennende Worte nach einem gelungenen Stoß.

Den 1. PBC Mindelheim gibt es seit 1983

An diesem Donnerstag ist das Vereinslokal für alle Interessierten offen: öffentliches Spiel sozusagen. „Wir haben dienstags und donnerstags regelmäßig geöffnet“, sagt Richard Stein. Der 40-Jährige ist seit 15 Jahren Vorsitzender des Billardclubs in Mindelheim. Im gesamten BLSV-Kreis gibt es laut Adelwarth Vereinsbillard sonst nur noch in Memmingen. Seit 1983 gibt es den 1. PBC Golden Triangle Mindelheim, seit 2010 hat er hier, auf dem ehemaligen Gelände der Firma Albus am Ende der Westernacher Straße, seine Heimat gefunden. Mittlerweile zählt der Klub 90 Mitglieder, rund ein Drittel davon sind aktive Spieler.

Mit diesen Kreidewürfeln werden die Spitzen der Queues vor jedem Stoß präpariert. Foto: Axel Schmidt

Hierher hat nun auch Benjamin Adelwarth gefunden. Der BLSV-Kreisvorsitzende wird in den kommenden 90 Minuten im Rahmen seiner Tour durch sämtliche Sportarten „seines“ BLSV-Kreises die großen und kleinen Geheimnisse des Billardsports kennenlernen. „Ich habe früher halt ab und zu in Bars Billard gespielt. Aber das hier ist doch etwas anderes“, sagt Adelwarth und blickt beinahe ehrfürchtig auf die verschiedenen Queues, die an der Wand stehen.

Die erste Regel lautet: richtig stehen

„Ich weiß gar nicht, wie man den Stock richtig hält“, sagt er. Beim Wort „Stock“ scheint Richard Stein kurz zusammenzuzucken. „Das ist das Queue“, verbessert er Adelwarth und grinst. Dann gibt er dem BLSV-Kreisvorsitzenden die ersten wichtigen Tipps: „Wichtig ist, dass man gut und bequem steht. Dann sollte man die Führhand möglichst flach auf den Tisch legen.“ Weil sich der Marketingmanager tags zuvor in der Arbeit eine Schnittwunde am rechten Mittelfinger zugezogen hat und dieser dick eingebunden ist, ist es etwas schwierig für ihn, die richtige Haltung zu demonstrieren.

Wichtig ist die richtige Haltung am Tisch: Richard Stein (links) erklärt Benjamin Adelwarth, wie er am besten seine Führhand platziert. Foto: Axel Schmidt

Doch auch so versteht Adelwarth die Technik in der Theorie schnell. Auch die ersten Stöße sehen gekonnt aus. Gespielt wird 9-Ball, eine von vier Varianten, die auch im Ligabetrieb gespielt werden, so Stein. Neun Kugeln liegen auf dem Tisch. Bei jedem Stoß muss die Kugel mit der niedrigsten Zahl zuerst angespielt werden. Am Ende gewinnt der Spieler, der die Kugel mit der Nummer 9 zuerst in eine der Taschen des Tisches. „Das ist eine besonders in den USA beliebte Spiel-Variante, weil sie recht schnell ist“, sagt Stein.

In Mindelheim wird Poolbillard favorisiert

Während Benjamin Adelwarth versucht, die Kugeln nach der Nummerierung einzulochen, erzählt Stein vom Billardsport im Allgemeinen und dem 1. Pool Billard Club Mindelheim im Speziellen. Die drei häufigsten Billardarten seien Pool, Snooker und Karambolage. In Mindelheim wird, wie der Vereinsname schon sagt, Poolbillard favorisiert. Hierbei wird auf einem Tisch mit sechs Taschen gespielt. Je nach Variante geht es darum, wer als Erster „seine“ Kugeln versenkt. „Im Ligabetrieb wird 8-, 9- und 10-Ball gespielt sowie 14/1“, erklärt Stein. Vor ein paar Jahren hat der 1. PBC Mindelheim sogar fast auf Bayernliga-Niveau gespielt. Mittlerweile sind drei Mannschaften im Spielbetrieb, die erste Mannschaft tritt in der Bezirksoberliga an.

Die Spieler bringen ihre eigenen Queues in Taschen wie dieser mit. Foto: Axel Schmidt

„Selbst die Kreisligamannschaft trainiert zweimal pro Woche“, sagt Stein. „Das Niveau ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Wenn du heute in der Kreisliga in einer Partie zwei, drei Fehler machst, ist sie verloren.“ Umso mehr freut er sich, dass mittlerweile wieder vermehrt junge Spieler an die Tische kommen: „Seit ein paar Jahren erleben wir bei der Jugend einen richtigen Aufschwung.“ Auch deshalb öffnet sich das Vereinslokal zweimal pro Woche für interessierte Spieler. „Es ist doch schön, wenn sie zu uns kommen, anstatt an der Konsole hängen.“

Mathematik macht das Spiel manchmal leichter

Um aber einmal die Kugeln nacheinander ohne Fehler in die Taschen zu befördern, braucht es seine Zeit. „Muss man für Billard eigentlich Mathematik können?“, fragt Adelwarth, nachdem er eine Kugel im falschen Winkel getroffen und daraufhin die schwarze Acht versehentlich eingelocht hat. „Muss man nicht, aber es macht es vielleicht einfacher“, sagt Stein. Schwieriger scheint es, das Spiel „zu lesen“. Ähnlich wie im Schach muss man seine Stöße planen: Wo landet die weiße Kugel nach meinem Stoß? Welche Kugel kann ich danach am besten treffen? Oder: Wie mache ich meinem Gegner das Leben bei seinem nächsten Stoß besonders schwer? „Es ist voll krass, wie du immer schon weiter denkst“, zeigt sich Adelwarth von Steins Strategie beeindruckt. „Ich bin froh, wenn ich eine Kugel treffe.“

Das hat er nach dem 90-minütigen Training schließlich reichlich. Ein Spiel gewonnen hat Adelwarth nicht. Doch das war an diesem Abend nebensächlich. Als er das Vereinsheim verlässt ist er um eine Sport-Erfahrung reicher.