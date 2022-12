Ein Memminger räumt bei Billard-Meisterschaft ab

Plus Billardspieler Stefan Kasper vom 1. PBC Memmingen holt bei der deutschen Meisterschaft zwei Titel. Nun hat er große Ziele.

Große Erfolge auf nationaler Ebene hat jetzt der 1. Pool-Billard-Club Memmingen gefeiert: Spieler des PBC haben bei der deutschen Meisterschaft in Bad Wildungen (bei Kassel) mehrere Medaillen gewonnen. Am erfolgreichsten war der 34-jährige Stefan Kasper. Er holte bei der DM gleich zwei Titel.