Ein Bad Wörishofer ist Deutscher Junioren-Meister

Plus Der Bad Wörishofer Schütze Moritz Kurz ist Deutscher Junioren-Meister. Sein Ringergebnis ist außerordentlich.

Er hat die Ruhe weg: Moritz Kurz von den Bogenschützen der Kgl. priv. SG Bad Wörishofen hat sich in Berlin mit dem Compoundbogen den deutschen Hallen-Meistertitel bei den Junioren geholt. Und dabei sein Ergebnis von den bayerischen Meisterschaften sogar noch getoppt.