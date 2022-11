Titeljagd im Stadionrund für die Geher aus Breitenbrunn

Die Geher des SV Breitenbrunn blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Eine Familie hatte viel zu feiern.

Egal, ob süd-, mitteldeutsche oder deutschen Meisterschaften: Der Name Meyer fand sich bei der Siegerehrung der Geher immer: Für Steffen Meyer vom SV Breitenbrunn war das abgelaufene Jahr ein einziger Erfolg.

Der Geher, der in der Altersklasse M55 für den SV Breitenbrunn an nationalen wie internationalen Meisterschaften startet, wurde in diesem Jahr Süddeutscher Meister, Erster bei den offenen mitteldeutschen Meisterschaften und schließlich auch Deutscher Meister. Hinzu kam seine Teilnahme an der Masters-Weltmeisterschaft im Sommer in Tampere. Dort gelangen ihm zwei fünfte Plätze (über 5000 Meter und 10000 Meter Bahngehen) sowie einen neunten Platz über die 20 Kilometer. Mit der deutschen Mannschaft erreichte er über die 10 und 20 Kilometer jeweils die Silbermedaille.

Die Breitenbrunner Geher-Familie Maier hamstert die Titel

Doch nicht nur Steffen Meyer war erfolgreich, auch die Breitenbrunner Geher-Familie Maier hatte in der abgelaufenen Saison einiges zu feiern. Joachim Maier wurde bei den bayerischen Meisterschaften über 5000 Meter Dritter. Bei den bayerischen Seniorenmeisterschaften reichte es in der Altersklasse M50 gar zum Titel über die Zehn-Kilometer-Distanz. Ebenfalls Bayerischer Seniorenmeister wurde in der AK M75 im 5000-Meter-Bahngehen Felix Maier. Andrea Maier holte sich bei den Frauen W50 die Silbermedaille über die 5000 Meter.

Dies war auch die Paradestrecke bei der deutschen Senioren-Meisterschaft: Joachim Maier (M50) wurde wie Steffen Meyer (M55) Deutscher Meister. Andrea Maier wurde in der Altersklasse W50 Vizemeisterin. Für Felix Maier endete diese Meisterschaft mit einer Diqualifikation.