BLSV bietet Trainerausbildung in Ettringen an

Egal, ob Fußball, Schwimmen oder Gymnastik: Der C-Schein ist der gängigste Übungsleiterschein, den es im Bayerischen Landessportverband (BLSV) gibt. Dieser ist auf den Breitensport ausgelegt, dient also allen Trainern und Übungsleitern in sämtlichen Turn- und Sportvereinen des BLSV bei der Arbeit mit Sportinteressierten. Im Frühjahr dieses Jahres haben Interessenten die Chance, diese Ausbildung in Ettringen zu absolvieren.

Angeboten wird die Ausbildung zum „BLSV-Übungsleiter C Breitensport für Erwachsene/Ältere“ im Frühjahr vom Sportbezirk Schwaben in Zusammenarbeit mit dem Sportkreis Unterallgäu-Memmingen. Weil sich die schwäbischen Sportkreise hierbei als Veranstalter abwechseln, findet diese Ausbildung nicht jedes Jahr im Unterallgäu statt. Zuletzt fand eine BLSV-Ausbildung 2017 in Memmingen statt. Heuer findet diese erstmals in Ettringen statt.

Wie gliedert sich die Ausbildung?

Der „Übungsleiter C Breitensport Erwachsene/Ältere“ ist in drei Module aufgeteilt: Im Basismodul werden der BLSV und seine Aufgaben und Strukturen ebenso vorgestellt, wie die Aufsichts- und Sorgfaltspflicht oder die trainingsrelevanten Grundlagen (Trainingslehre, motorische Eigenschaften, pädagogische Aspekte, usw.). Das Aufbau-Modul baut, wie der Name schon suggeriert, auf das Basismodul auf. Hierbei wird auf Sportverletzungen ebenso eingegangen, wie psychologische Aspekte im Breitensport, rechtliche und versicherungstechnische Fragen und Lehrversuche für das eigene Sporttraining. Den Abschluss bildet das Modul „Prüfung“, in dem Basiswissen zur gesunden Ernährung ebenso abgefragt wird wie Basiskompetenzen zur Prävention sexualisierter Gewalt, Ethik und Sport. Neben einem schriftlichen Theorietest wird eine Lehrprüfung von Trainings verlangt.

Wie lange dauert die Ausbildung?

Das Basismodul umfasst 30 Unterrichtseinheiten (eine Unterrichtseinheit entspricht 45 Minuten), das Aufbau-Modul umfasst 60 Unterrichtseinheiten und das Prüfungs-Modul beinhaltet 30 Unterrichtseinheiten.

Wann sind die Termine für die einzelnen Module?

Das Basismodul wird am Wochenende, 15./16. März, sowie am 22. März in Ettringen abgehalten. Das Aufbau-Modul findet an den Wochenenden 5./6. April, 12./13. April sowie 26./27. April statt. Das Prüfungs-Modul ist für das Wochenende, 17./18. Mai, sowie 25. Mai angesetzt.

Wo findet die Ausbildung statt?

Die Ausbildung zum „Übungsleiter C Breitensport für Erwachsene/Ältere“ findet an allen Terminen in der Turnhalle Ettringen (Schulstraße 6) statt.

Was kostet die Ausbildung? Übernimmt der Heimatverein die Kosten?

Die Teilnahme am Basis-Modul kostet 70 Euro, das Aufbau-Modul kostet 140 Euro und das Prüfungs-Modul kostet 70 Euro. Ein Verein entscheidet selbst, ob er die Kosten dafür übernimmt, dass sich Mitglieder zum Übungsleiter ausbilden lassen. In der Regel werden diese Kosten aber übernommen. Gleichwohl gibt es auch Teilnehmer, die es selbst bezahlen, da sie sich nicht abhängig vom Verein machen möchten, wie BLSV-Kreisvorsitzender Benjamin Adelwarth berichtet.

Gibt es eine Mindest- (oder Maximal-)Teilnehmerzahl?

Laut Adelwarth müssen mindestens 20 Interessierte teilnehmen. Die Module sind für höchstens 30 Teilnehmer ausgelegt.

Kann sich jeder anmelden, oder braucht man Vorkenntnisse in bestimmten Bereichen?

Es gibt einige Zulassungsvoraussetzungen: So muss man mindestens 16 Jahre alt und Mitglied in einem BLSV-Verein sein. Außerdem werden ausreichende Schwimmfähigkeiten und volle Sporttauglichkeit vorausgesetzt. Ein gültiger Erste-Hilfe-Ausweis, der nicht älter als zwei Jahre ist, muss ebenfalls spätestens im Prüfungs-Modul vorgelegt werden. Zudem gilt Anwesenheitspflicht (Abwesenheit bei einzelnen Modulen muss nachgeholt werden) und die Bereitschaft, aktiv am Praxisunterricht teilzunehmen.

Wo meldet man sich an?

Anmeldungen sind noch bis 28. Februar beim BLSV unter www.blsv-qualinet.de möglich.