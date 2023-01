Auch im Unterallgäu hat der Dartssport seine Freunde

Plus Nach der Darts-WM ist vor dem Boom: Die Begeisterung für den Sport mit den kleinen Pfeilen wird weiter wachsen. Davon kann man sich demnächst in Eppishausen überzeugen.

Die Weltmeisterschaft endete mit einem furiosen Finale, einem der besten überhaupt. Nein, die Rede ist diesmal nicht von der Fußball-WM, die vor rund drei Wochen ihren neuen Titelträger fand, sondern von der Darts-WM in London. Die wurde auch im Unterallgäu leidenschaftlich verfolgt.